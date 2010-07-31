استقلال مغلوب فولاد خوزستان شد/ نخستین شکست مظلومی در استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز نخست از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 19:40 امروز شنبه تیم‌های استقلال تهران و فولادخوزستان در ورزشگاه آزادی تهران مقابل هم صف آرایی کردند.

این بازی جذاب و تماشایی که بیش از 10 هزار تماشاگر و علاقمند به فوتبال را به ورزشگاه آزادی کشانده بود در پایان به برتری 2 بریک تیم فولاد خوزستان انجامید تا نخستین شکست در کارنامه پرویز مظلومی در جامه مربی استقلال به ثبت برسد.

استقلال در این بازی خانگی با گل دقیقه 9 میلاد میداودی از میهمان خود پیش افتاد و این برتری را تا دقیقه 63 حفظ کرد. استقلال که پس از گل میداودی مقابل بازی هدفمند تیم فولادخوزستان بی برنامه نشان می داد، در هجدهمین دقیقه از نیمه دوم دروازه‌اش توسط رضا نوروزی باز شد و کار به تساوی کشیده شد.

استقلال که هنوز در شوک گل تساوی فولاد خوزستان بود، پنج دقیقه پس از ثبت این گل، برای بار دوم دروازه‌اش باز شد. بازهم این رضا نوروزی بود که موفق به گلزنی شد و تیر خلاص را بر پیکر استقلال خالی کرد.

استقلال پس از این گل روی به حملات احساسی آورد اما راه به جایی نبرد و نخستین شکست فصل را متحمل شد.

قضاوت دیدار استقلال - فولاد خوزستان برعهده یدالله جهانبازی بود. او در این بازی به جواد شیرزاد از تیم استقلال و کریم شاوردی، جابا موجیری، میثم خسروی و امید خورج از تیم فولاد خوزستان کارت زرد نشان داد.

هفته دوم لیگ برتر با برگزاری 6 بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

یکشنبه -10/5/89

* تراکتورسازی تبریز - راه آهن شهرری، ساعت 17:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پیکان قزوین - شاهین بوشهر، ساعت 18:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* نفت تهران - شهرداری تبریز، ساعت 18:15، ورزشگاه اکباتان تهران

* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 18:15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* نفت آبادان - سایپا البرز، ساعت 20:45، ورزشگاه تختی آبادان

* صبای قم - پرسپولیس تهران، ساعت 20:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم