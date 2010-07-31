شکست استقلال کار آسانی نبود/ فشار زیادی را تحمل کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پس از برتری 2 بریک تیمش برابر استقلال تهران با بیان این مطلب افزود: بازی خوبی بود. ما مقابل استیل آذین هم به همین خوبی بازی کردیم و مستحق شکست نبودیم.

وی در ادامه افزود: با نمایشی که استقلال در بازی امروز مقابل فولاد خوزستان داشت، می توانم بگویم شکست این تیم آنهم در ورزشگاه آزادی کار آسانی نبود. استقلال بعد از گل دوم رضا نوروزی فشار زیادی را روی دروازه تیم ما وارد آورد. خوشحالم از اینکه امروز هم خوب بازی کردیم و هم نتیجه خوبی بدست آوردیم.

سرمربی تیم فولادخوزستان در ادامه استراتژی تیمش را در دیدار برابر استقلال چنین توصیف کرد: زمانیکه در ورزشگاه آزادی آنهم مقابل تیمی بزرگ چون استقلال بازی می کنید، در درجه اول باید بازی را کنترل کرده و پس از آن تاکتیک‌های مورد نظرتان را در زمین پیاده کنید.

جلالی با اشاره به بازی هفته آینده این تیم برابر سپاهان اصفهان گفت: براساس برنامه ما در سه هفته اول لیگ برتر باید برابر سه مدعی اصلی قهرمانی قرار می گرفتیم که دو بازی از این سه مسابقه را با یک پیروزی و یک شکست پشت سر گذاشتیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: هفته آینده در خانه برابر سپاهان به میدان می رویم و به دنبال آن هستیم که مقابل این تیم خوب و پرمهره با حمایت هواداران‌مان به پیروزی دست یافته و آنها را شاد کنیم.

تیم فوتبال فولادخوزستان در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2 بریک مقابل استقلال به برتری رسید تا با آمادگی روحی بالا خود را مهیای دیدار با سپاهان اصفهان در هفته سوم لیگ برتر کند.