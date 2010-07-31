به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی که پس از شکست 2 بر یک تیمش برابر فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی سخن می گفت، ضمن بیان این مطلب افزود: عملکرد بازیکنانم به هیچ وجه راضی کننده نبود و نتیجه چیزی نبود که ما می خواستیم.

وی ادامه داد: وضعیت بدنی بازیکنان استقلال مطلوب نیست. در فرصت یک ماهه‌ای که داشتیم، نمی توانستیم هم تیم را از نظر بدنی به شرایط مطلوب برسانیم و هم بازیکنان را هماهنگ کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران با بیان اینکه خط دفاعی تیمش عملکرد ضعیفی خصوصا روی گل‌های دریافتی داشته است، خاطرنشان کرد: تیمی مانند استقلال نباید این طور گل بخورد. باید نقاط ضعف را رفع کنیم، یا با کارهای تاکتیکی یا با تغییراتی که در ترکیب تیم ایجاد خواهیم کرد. ما بازیکنان مصدوم زیادی داریم که اگر به شرایط مطلوب برسند، می توانند مشکلات ما را به حداقل برسانند.

وی گفت: خط دفاعی ما ناهماهنگ و پراشتباه بود اما نمی خواهم بهانه بیاورم. توان تیم ما همین است و در سطح پایینی قرار دارد.

مظلومی در پاسخ به این پرسش که "استقلال چه زمانی به شرایط مطلوب خواهد رسید؟"، گفت: تصور می کنم تا پایان هفته هفتم که لیگ با وقفه مواجه خواهد شد وضعیت و روند تیم ما همین باشد چرا که بازیکنان ما از نظر بدنی عقب هستند و من تا به امروز تمامی بازیکنان تیمم را برای انجام برنامه‌های مورد نظر خود در اختیار نداشته‌ام.

وی خاطرنشان کرد: قطعا در پایان هفته هفتم و فرصتی که در اختیار خواهیم داشت روی نقاط ضعف تیم کار خواهیم کرد تا استقلال به شرایط مطلوب برسد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران گفت: نگران آینده‌ام نیستم و کارم را انجام می دهم قطعا با آمدن بازیکنان مصدوم و رسیدن بدن‌های بازیکنان به شرایط ایده‎آل، استقلال روند بهتری خواهد داشت و می تواند در مقابل خواسته‌های هواداران پاسخگو باشد.

مظلومی در پاین در مورد عملکرد وحید طالب لو و امیرحسین صادقی گفت: طالب لو نمی خواست این طور گل بخورد و روی گل دوم خط دفاع مقصر بود نه او. امیرحسین صادقی نیز عملکرد خوبی نداشت و از او راضی نیستم.

تیم فوتبال استقلال تهران هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با شکست خانگی برابر فولاد خوزستان پشت سر گذاشت.