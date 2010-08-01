حلیم کوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز سطح زیر کشت باغات انگور در خوزستان را یک هزار و 580 هکتار اعلام کرد و گفت: هم اکنون برداشت این محصول از سطح 816 هکتار از باغات بارور انگور در حال انجام است.

کوتی نوع سلطانی، عسکری و یاقوتی را از جمله ارقام انگور در استان بر شمرد و تصریح کرد: شهرستان های دزفول، اهواز، شادگان و رامهرمز از مناطق عمده کشت انگور دخوزستان به شمار می آیند.



وی عملکرد انگور در استان را هشت تن در هکتاراعلام کرد و تاکید کرد: امسال پیش بینی می کنیم بیش از 6 هزار و 500 تن انگور از باغات خوزستان برداشت شود.



کوتی افزود: برداشت انگور تا یک ماه آینده در استان ادامه دارد.



مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان همچنین با اشاره به اینکه به محصولاتی که حد مجاز مصرف سم در آنها رعایت شده باشد آرم سلامت داده می شود، گفت: کشاورزانی که حد مجاز مصرف سم را رعایت کنند پس از آزمایش از سوی وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد برای آنها پروانه رعایت حد مجاز آلاینده ها صادر و آرم سلامت به آن محصول اعطا می شود.



کوتی گسترش مبارزه بیولوژیک و رعایت حد مجاز مصرف سم را از جمله برنامه های این سازمان برای کاهش مصرف سموم کشاورزی بر شمرد و گفت: در همین رابطه تاکنون 14 انسکتاریوم و 29 کلینیک گیاهپزشکی به منظور تولید و رها سازی حشرات مفید و نظارت بر مصرف سموم زیر نظر کارشناسان حفظ نباتات در استان راه اندازی شده است.



وی تولید محصول سالم و عاری از سم، کاهش هزینه تولیدات کشاورزی، حذف مصرف سموم و رسیدن به تولید پایدار را از مزایای مبارزه بیولوژیک اعلام کرد و گفت: با رعایت حد مجاز مصرف سموم کشاورزی هیچگونه سمی در محصولات باقی نمی ماند.



مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان اظهار داشت: هم اکنون مبارزه بیولوژیک و تولید محصول سالم در سطح 126 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان در حال اجراست که در این خصوص استان خوزستان دارای مقام اول در کشور است.