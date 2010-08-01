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۱۰ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۶

شناختنامه اورهان ولی تجدید چاپ شد

شناختنامه اورهان ولی تجدید چاپ شد

کتاب "رنگ قایق‌ها مالِ شما" شناختنامه اورهان ولی شاعر ترک با ترجمه زنده‌یاد شهرام شیدایی تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "رنگ قایق‌ها مالِ شما" که شناختنامه اورهان ولی کانیک شاعر ترک است و شش سال پیش با ترجمه زنده‌یاد شهرام شیدایی و توسط موسسه انتشاراتی کلاغ منتشر شده بود، تجدید چاپ شد.

این کتاب که در واقع آخرین کتاب ترجمه‌ای منتشرشده از شهرام شیدایی است، با شمارگان 1000 نسخه به زودی توسط همین ناشر روانه بازار خواهد شد.
 
اورهان ولی کانیک از شاعران نامی ترکیه است و بسیاری معتقدند پس از یحیی کمال بزرگترین شاعر نوگرا در شعر ترکی است. او همراه همیشگی اوکتای رفعت و ملیح جودت دو تن از شاعران نامدار ترکیه است. اورهان ولی صاحب کتاب‌هایی چون  پشیمان نشدم (1945)، مانند رزمنامه (1946)، تازه (1947)، رو به ‌رو (1949) و مجموعه‏ اشعار (1982) است.
 
ولی کانیک سردبیر نشریه روشنفکری "یاپراک" (برگ) بود و تنها یکسال پس از انتشار آن در سال 1950 و زمانی که تنها 36 سال داشت، بر اثر خونریزی مغزی درگذشت.
کد مطلب 1126150

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