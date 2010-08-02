به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این فیلم 90 دقیقهای را علی یاور نوشته و داستان درباره دو جوان ساده است که درگیر یک کلاهبرداری بزرگ میشوند. حضور لیلا زارع، عباس جمشیدی، سمیرا حسینی و علی کاظمیان در این فیلم قطعی شده است.
تصویربرداری این فیلم اوایل شهریور و پس از دریافت پروانه ساخت ویدئویی شروع میشود. برای این فیلم 20 جلسه تصویربرداری پیشبینی شده است. عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: احسان امینه، صدابردار: امید آشوری، طراح صحنه و لباس: اشکان تقوی، گریم: زهره سیهپوش، تهیهکننده: داود بیدل.
لیلا زارع فیلمهای سینمایی "خواب لیلا"، "سوپراستار"، "ما همه خوبیم"، "خانه روشن" و... را در کارنامه دارد.
