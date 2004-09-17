گروه 77 و چين به غير متعهد ها پيوستند ؛ قطعنامه غير قانوني قابليت ثبت در دبير خانه را ندارد

گروه 77 و همچنين چين با پيوستن به گروه غير متعهد ها اعلام كردند كه بند هاي 7 و 8 پيشنهادي اروپا مغاير با موازين حقوقي آژانس و وظايف شوراي حكام است و بنابر اين البرادعي نمي تواند گزارش ادامه كار را بر مبناي تكاليف غير قانوني بدهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين بعد از اينكه اين گروهها از مذاكره به سه كشور اروپايي باني قطعنامه به سراغ محمد البرادعي رفتند و به او يادآور شدند كه آنچه در متن فعلي ذكر شده مغاير اهداف و وظايف آژانس و غير قانوني است. آنها كه گروه قدرتمند جديدي را فراروي بانيان قطعنامه ساخته اند حمايت البرادعي از نقطه نظرات حقوقي خود را جلب كرده اند.

گروه 77 و چين به همراه غير متعهد ها به البرادعي يادآور شدند كه هرگونه ذكري از تعليق غني سازي در ايران بايد با قيد عبارت داوطلبانه از سوي ايران باشد چرا كه شوراي حكام هرگز نمي تواند چنين درخواستي را از يك كشور عضو بنمايد. و شوراي حكام فقط بايد در مورد اجراي صحيح پادمانها نظر بدهد نه چيز ديگر.

همچنين در مورد بند 8 اين گروه صريحا به البرادعي يادآور شده اند كه هرگونه تصميم گيري بعدي شورا فقط بايد براساس گزارشي باشد كه مدير كل ارائه مي نمايد و نه مرجعي ديگر.

اين كشورها خاطر نشان كردند كه بدون در نظر گرفتن اين موارد در بند 7 و 8 متن فعلي اساسا امكان ثبت در دبير خانه را نخواهد داشت جون خود نقض مقررات آژانس است.

