استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی برای توسعه مسکن در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شب گذشته در جلسه شورای تامین مسکن استان کردستان، اظهار داشت: برای توسعه هر چه بیشتر مسکن در استان کردستان و تامین نیازهای مردم در این حوزه لازم است که از توانمندی های بخش خصوصی بهره برداری بیشتری صورت گیرد.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر افراد توانمند و با صلاحیتی در قالب گروه های انبوه ساز و شرکت های ساختمان سازی در استان کردستان فعالیت می کنند که لازم است با ساز و کارهای مناسب زمینه های بهره برداری لازم از توان این افراد را در راستای توسعه مسکن در این استان را فراهم نمود.

استاندار کردستان در ادامه خواستار استفاده از پیمانکاران بومی در تمامی پروژه های عمرانی سطح استان به ویژه در بخش مسکن شد و خاطرنشان کرد: از هیچ دستگاه و سازمان دولتی پذیرفته نیست که برای اجرایی کردن پروژه های عمرانی خود از افراد پیمانکار خارج از استان کردستان استفاده نماید.

شهبازی گفت: کلیه مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان کردستان تا حد امکان و در چهارچوب قانون از پیمانکاران استان در پروژه ها عمرانی خود استفاده و مواد و مصالح مورد نیاز را نیز در راستای کمک به توسعه و یشرفت کردستان، در داخل استان تامین نمایند.

وی ضمن تاکید در روند تسریع ساخت و بهره برداری از پروژه های مسکن مهر در استان کردستان از تمامی مسئولان و سازمانهای متولی این کار درخواست نمود که مباحث مربوط به این طرح را خارج از روال معمول اداری پیگیری نمایند.

در ادامه این جلسه مسائل مربوط به طرح مسکن مهر در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تامین امکانات توسط دستگاه های خدمت رسان در سریعترین زمان ممکن نیز مورد تاکید اعضا قرار گرفت.