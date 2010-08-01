سمینار افزایش سودآوری بنگاه ها در بازارهای بین المللی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس سازمان صنایع و معادن استان گیلان شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با اعلام این خبر اظهارداشت: این سمینار تخصصی بین المللی با هدف ارائه ایده های موثر در جهت رشد و توسعه تجارت با حضور " آلن فیرویدر " نویسنده پرفروش ترین کتاب سال اروپا در حوزه مدیریت و متخصص توسعه فروش برگزار می شود.

محمد حسین اصغریان همچنین افزود: در اواخر سال گذشته سمینار مشترکی بین روسای سازمانهای صنایع و معادن و اتاق های بازرگانی و صنایع و معدن کل کشور در استان سمنان برگزارشد.

وی عنوان کرد: در این سیمنار یکروزه تفاهم نامه ای بین دو مجموعه به منظور ارتقای همکاریها، استفاده از توانمندیها و تجارب دو مجموعه وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی امر صنعت و تولید و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور به عنوان بزرگترین تشکل تخصصی غیر دولتی در خصوص تجارت، صنعت و اقتصاد امضاء شد.

رئیس صنایع و معادن گیلان ادامه داد: این تفاهمنامه محورهای متعددی داشت، یکی از مهمترین آنها همکاری در زمینه برگزاری همایشها و دورههای آموزشی تخصصی صنعت و بازرگانی بود.

وی گفت: استان گیلان به عنوان یک نمونه مثال زدنی از همکاری بین اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صنایع و معادن کشور تا کنون دو دوره آموزش تخصصی صنعت و بازرگانی را در سطح خیلی خوبی برگزارکرده است.

اصغریان اظهارداشت: در حوزههای دیگر نیزاین همکاری ایجاد شده است، مثلا در انتخاب واحدهای صنعتی و معدنی نمونه در هفته صنعت و معدن و همچنین کلاسهای آموزشی و همایشهای که جنبه تخصصی و آموزشی دارند نیز در استان شکل گرفته و قرار است در 18 مرداد ماه جاری با همکاری شرکت تجارت گستر کاسپین یک همایشی تحت عنوان " سیمنار تخصصی و بین المللی ارتقای فروش و افزایش سود آوری بنگاهها در بازارهای بین المللی در سالن الغدیر استانداری گیلان برگزار شود.

وی گفت: بسیاری از مدیران واحدهای صنعتی و بسیاری از تجار و بازرگانان استان می توانند از این فرصت برای افزایش بهره وری و سود آوری سازمانهای و شرکتهای تابعه خود استفاده کنند.

اصغریان خاطر نشان کرد: در حال حاضر 40 واحد صنعتی از استان گیلان در بازارهای جهانی حضور مستقیم دارند و بقیه محصولات خود را بصورت غیر مستقیم از طریق تجار و بازرگانان و واسطه ها صادر می کنند.

وی همچنین با اعلام اینکه بسیاری از محصولاتی که صادر می شود، بهتر از آنها نیز در کشور تولید می شود، افزود: به واسطه عدم آشنایی تولید کنندگان و تجار و بازرگانان با بازرهای جهانی و روشهای معاملات بین المللی، عملا راه به بازارهای جهانی پیدا نمی کنند که برگزاری این دوره می تواند این خلاء را تا حد قابل توجهی جبران کند.

رئیس صنایع و معادن گیلان ادامه داد: یک اصل در دنیا وجود دارد اینکه معمولا از ظرفیتهای خالی واحدهای صنعتی برای صادرات استفاده می شود که در ایران این قاعده متفاوت و نیازمند تغییر و تحول است.