دکتر مسعود مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، شناسایی اقیانوس ها با استقاده از تصاویر ماهواره ای را از اهداف اجرای این پروژه دانست و افزود: یکی از منایع اندازه گیری داده های اقیانوس ها تصاویر ماهواره ای است که در این راستا با آنالیز داده های خام ماهواره ای اقدام به تولید دیتا بانک آب های کشور کردیم.



وی با اشاره به بانک های اطلاعاتی در این حوزه، اظهار داشت: بانکهایی که با استفاده از آنالیز داده های ماهواره ای ایجاد شده اند به صورت کلان برای کلیه آب های جهان بوده است ولی دراین پروژه صرفا به آنالیز پارامترهای آبهای کشور پرداخته می شود.



مدیر گروه داده های اقیانوسی و سنجش از دور موسسه ملی اقیانوس شناسی، به جزئیات این طرح اشاره کرد و ادامه داد: به منظور آنالیز داده ها نرم افزارهایی را طراحی کردیم که در فاز اول قادر به اندازه گیری 3 پارامتر دریایی شامل دما،‌ کلروفیل و تراز سطح آب (جزر و مد) با دقت های خاصی است این نرم افزار در فازهای بعد توان اندازه گیری پارامترهای بیشتری را دارد.



مرادیٰ میزان دقت این نرم افزار برای اندازه گیری "دما" را نیم درجه سانتیگراد، "کلروفیل" 4/0 میلی گرم بر متر مکعب و "تراز سطح آب" را یک سانتیمتر ذکر و خاطر نشان کرد: داده های خام به دست آمده از تصاویر ماهواره ای به این نرم افزار داده می شود و به این وسیله اقدام به اندازه گیری این سه پارامتر آبهای کشور می کنیم. اطلاعات به دست آمده از این آنالیز با احراز شرایطی از طریق اینترنت در اختیار کاربران قرار می گیرد.



وی به اهمیت ایجاد این نوع بانک ها اشاره و اضافه کرد: داده های ماهواره ای به طور دایم در اختیار نیست، از این رو با ایجاد این بانک داده ها، اطلاعات مورد نیاز کشور در زمینه پارامترهای آبهای کشور به صورت متمرکز جمع آوری شد.

تولید نرم افزار برای استانداردسازی بانک های اطلاعاتی

مدیر گروه داده های اقیانوسی، با تاکید بر لزوم استاندارد سازی بانک های اطلاعاتی در حوزه دریا، گفت: در حال حاضر سازمان هایی چون بنادر و کشتیرانی، محیط زیست، سازمان های نظامی، هواششناسی و موسسه ملی اقیانوس شناسی اقدام به جمع آوری داده های اقیانوسی می کنند که در صورت وجود مدیریت جامع و رعایت استاندارد خاص می توان از این داده ها استفاده بهینه کرد.



وی ادادمه داد: در این راستا گروه داده های اقیانوس شناسی اقدام به توسعه نرم افزاری در حوزه دیتا بانک های اقیانوس شناسی کرده است تا با کاربردی کردن آن ضمن ایجاد استانداردهای ملی در حوزه اقیانس شناسی، بتوان داده های مورد نظر را مدیریت و کاربردی کرد.



عضو هیئت علمی موسسه ملی اقیانوس شناسی با بیان اینکه این نرم افزار Open Source است، خاطر نشان کرد: به منظور کاربردی کردن، این نوع نرم افزار برای کلیه سیستم های عامل به صورت Open Source طراحی شد. ضمن آنکه این نرم افزار قادر به اندازه گیری 14 پارمتر دریایی است.