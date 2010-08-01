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۱۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

پیرنیاکان در گفتگو با مهر:

نوری مرد آگاه به زمانه بود/ سبک آوازی استاد منحصر به فرد بود

نوری مرد آگاه به زمانه بود/ سبک آوازی استاد منحصر به فرد بود

سخنگوی خانه موسیقی گفت: محمد نوری هنرمندی ادیب و آگاه به زمانه خویش بود و رفتن او ضربه جبران ناپذیری به پیکر هنر موسیقی در ایران وارد خواهد کرد.

سخنگوی خانه موسیقی ضمن ابراز تاسف از درگذشت استاد محمد نوری در خصوص آشنایی خود با این هنرمند به خبرنگار مهر گفت: از دوران کودکی با شنیدن صدای این بزرگوار از رادیو شیفته او شدم و در کنار موسیقی ایرانی، صدا و موسیقی محمد نوری را بسیار دوست داشتم و تمام دوران کودکی خود را با آواز ایشان بزرگ شدم به اعتقاد من سبک آوازی استاد نوری منحصر به خود او بود و به درستی یکی از بهترینها بود.

داریوش پیرنیاکان در ادامه افزود : استاد نوری انسانی با اخلاق بود که به شیوه ها و پیچ خمهای آواز خود احاطه کامل داشت او نت را به خوبی می شناخت و با آواز تنور که منحصر به خود او بود هیچگاه خارج نمی خواند. در یک نگاه کلی نوری انسانی ادیب بود، بسیار مطالعه می کرد و شعر را به خوبی می شناخت و به کاربرد واژه های ادبی آشنایی کامل داشت و نکته قابل تحسین اینکه این بزرگ مرد آواز موسیقی کلاسیک، از فضاهای فکری زمان خویش دور نبود و همگام با زمانه پیش می رفت. به اعتقاد من ایشان فقط یک خواننده نبود بلکه انسانی پیشرو و روشنفکر بود و از حوادث اجتماع نیز دور نبود.

این نوازنده تار در ادامه صحبتهای خود افزود: محمد نوری از نظر اخلاقی انسان برجسته ای بود و به مادیات اهمیت نمی داد و با مناعت طبع زیست و با بزرگی دنیا را ترک کرد. این هنرمند مردمی به عنوان چهره ماندگار انتخاب شد و به حق ماندگار هم ماند.

سخنگوی خانه موسیقی در پایان افزود : استاد محمد نوری زیاده طلب نمی کرد و همیشه با عشق زندگی کرد. چند نسل با صدای نوری زندگی کردند و به حق می توان گفت که این هنرمند با تاریخ موسیقی پیوند خورده است و من به سهم خودم این ضایعه بزرگ را به جامعه هنری تسلیت می گویم.   

کد مطلب 1126262

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