نوری مرد آگاه به زمانه بود/ سبک آوازی استاد منحصر به فرد بود

سخنگوی خانه موسیقی ضمن ابراز تاسف از درگذشت استاد محمد نوری در خصوص آشنایی خود با این هنرمند به خبرنگار مهر گفت: از دوران کودکی با شنیدن صدای این بزرگوار از رادیو شیفته او شدم و در کنار موسیقی ایرانی، صدا و موسیقی محمد نوری را بسیار دوست داشتم و تمام دوران کودکی خود را با آواز ایشان بزرگ شدم به اعتقاد من سبک آوازی استاد نوری منحصر به خود او بود و به درستی یکی از بهترینها بود.

داریوش پیرنیاکان در ادامه افزود : استاد نوری انسانی با اخلاق بود که به شیوه ها و پیچ خمهای آواز خود احاطه کامل داشت او نت را به خوبی می شناخت و با آواز تنور که منحصر به خود او بود هیچگاه خارج نمی خواند. در یک نگاه کلی نوری انسانی ادیب بود، بسیار مطالعه می کرد و شعر را به خوبی می شناخت و به کاربرد واژه های ادبی آشنایی کامل داشت و نکته قابل تحسین اینکه این بزرگ مرد آواز موسیقی کلاسیک، از فضاهای فکری زمان خویش دور نبود و همگام با زمانه پیش می رفت. به اعتقاد من ایشان فقط یک خواننده نبود بلکه انسانی پیشرو و روشنفکر بود و از حوادث اجتماع نیز دور نبود.

این نوازنده تار در ادامه صحبتهای خود افزود: محمد نوری از نظر اخلاقی انسان برجسته ای بود و به مادیات اهمیت نمی داد و با مناعت طبع زیست و با بزرگی دنیا را ترک کرد. این هنرمند مردمی به عنوان چهره ماندگار انتخاب شد و به حق ماندگار هم ماند.

سخنگوی خانه موسیقی در پایان افزود : استاد محمد نوری زیاده طلب نمی کرد و همیشه با عشق زندگی کرد. چند نسل با صدای نوری زندگی کردند و به حق می توان گفت که این هنرمند با تاریخ موسیقی پیوند خورده است و من به سهم خودم این ضایعه بزرگ را به جامعه هنری تسلیت می گویم.