ایران، چین و کره مدعیان قهرمانی هستند

بورگید راسل در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه بازیها بسیار سخت و پایاپای خواهند بود اظهار داشت: اکثر تیمها سطح والیبال یکسانی دارند و این کار را برای تمام تیمها مشکل می کند.

وی ادامه داد: هدف تیم استرالیا قهرمانی در این مسابقات است و اطمینان داریم که به هدف خود می رسیم.

راسل مدعیان اصلی قهرمانی این دوره از رقابتها را ایران، کره و چین معرفی کرد و گفت: ما بازیهای رقیبان خود من جمله ایران را آنالیز کرده ایم و نقاط ضعف و قوت آنها را به خوبی می شناسم.

سرمربی تیم استرالیادر خصوص شناخت تیم ملی والیبال ایران بیان داشت: از بین بازیکنان ایران حمزه زرینی را می توانم نام ببرم، بقیه بازیکنان را با شماره پیراهن آنها به یاد دارم.

وی همچنین در خصوص میزبانی شهر ارومیه نیز اظهار داشت: من ۲۲ سال قبل نیز به ارومیه سفر کرده بودم، واقعا شهر ارومیه تغییرات بسیاری کرده است،می توانم بگویم خیلی زیباتر از گذشته است.

راسل یادآور شد: من در سال ۱۹۹۰ به عنوان بازیکن به ارومیه سفر کرده بودم و اینک به عنوان مربی بار دیگر به این شهر بازگشته ام،این شهر والیبال خوبی دارد و علاقمندان زیادی هم به پیگیری والیبال مشغولند، من هم از این موضوع خوشحال شدم.

دومین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا با حضور هشت تیم برتر آسیا به مدت شش روز در سالن شش هزار نفری ارومیه از امروز تا 16 مردادماه برگزار می شود.