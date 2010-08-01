87 فیلم انجمن سینمای جوانان در جشنواره فیلم دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، این تعداد فیلم از تولیدات ستاد مرکزی و دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران با موضوع مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس است که در یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت و انقلاب و دفاع مقدس شرکت می کنند.

اسامی این فیلم ها به این ترتیب هستند: "از زبان دوست"، "معبر عشق"، "در بهشت قدم بردار"، "آن مرد آمد"، "حرف گمشده"، "جایزه"، "بوی رز خشک"، "مرغ ها تخم نمی گذارند"، "نگاش کن بی بی"، "پابرجا"، "آی پدر ما که در آسمانی"، "فریاد زنان"، "متولد انقلاب"، "آب نبات چوبی"، "رجعت"، "هشت سالمه"، "در ده ثانیه"، "صدای سایه ها"، "تولد یک گلوله"، "در کتان و کفن"، "به یاد تو"، "خوشه های انتظار"، "و او می داند"، "چشمی که تو را دید"، "همه چیز خیال بود" و "حرف های افتاده".

از دیگر آثار می توان به "روزی روزگاری صلح"، "نجوای سکوت"، "تب زمین"، "راه رفتن روی ریل"، "پلاک یک"، "هدیه ای برای تو"، "گورستان بی نام"، "زندگی"، "جنگ و دیگر هیچ"، "مرد و دبه"، "مردی در یک موقعیت"، "لحظه شگفت رفتن"، "شعله در شهر فیروزه"، "کهن دژ"، "سه، دو، یک"، "نگاه شکسته"، "فریاد بی پایان"، "جنگ و زندگی"، "لل تفنگ"، "خاک خیس"، "من پرتغالی هستم"، "ماهی ها"، "سوئیت"، "سیاه"، "آدم برفی ها"، "آوای جنگ"، "تنها اگر دمی"، "جنگ بازی"، "حبل المتین"، "دری به روی ضاحیه"، "دو قبله"، "دور اما نزدیک" و"دیو من" اشاره کرد.

همچنین آثار"رد پای گرگ"، "زخم"، "سرزمین من"، "سنگ، کاغذ، قیچی"، "سنگ، قطره، دریا"، "غزه در خون"، "قیام"، "نفس"، "چله"، "تیروکمان"، "زنگ انشاء"، "مزرعه من"، "پل"، "دستهای کوچک"، "سرزمین امن"، "قرمز"، "همدرد"، "یک جرعه عاطفه"، "2009، "ترشی صلح"، "روزنه"، "ریشه های زیتون"، "ریشه در بیشه فلسطین"، "تو تنها نیستی"، "تولد یک ملت"، "نارنجک کاغذی"، "برای بچه های فلسطین" و "من نه ما" در این جشنواره حضور دارند.

یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس 29 شهریور ماه همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می شود.

