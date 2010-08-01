مسکن مهر در شهرستان چایپاره پیشرفت مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در چایپاره، مجید هاشمی صبح یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای طرح مسکن مهر در چایپاره افزود: متاسفانه عدم تامین اعتبارات لازم از سوی بانک عامل و مشکلات آب و برق ناشی از کمبود نیروی انسانی در بانک عامل و تشریفات زائد اداری در نهادهای خدمات رسان، عدم پیشرفت مناسب و قابل قبول طرح مسکن مهر در این شهرستان شده است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم رفع مشکلات مسکن مهر شهرستان چایپاره توسط مسئولان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، بیان داشت: مرحله اول طرح مسکن مهر در زمینی به مساحت پنج هکتار با 200 متقاضی اجرا می شود که تاکنون تنها مالکان 40 واحد شروع به ساخت و ساز کرده اند.