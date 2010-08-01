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۱۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

مسکن مهر در شهرستان چایپاره پیشرفت مطلوبی ندارد

مسکن مهر در شهرستان چایپاره پیشرفت مطلوبی ندارد

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار چایپاره از پیشرفت نامناسب اجرای طرح مسکن مهر در این شهرستان انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در چایپاره، مجید هاشمی صبح یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای طرح مسکن مهر در چایپاره افزود: متاسفانه عدم تامین اعتبارات لازم از سوی بانک عامل و مشکلات آب و برق ناشی از کمبود نیروی انسانی در بانک عامل و تشریفات زائد اداری در نهادهای خدمات رسان، عدم پیشرفت مناسب و قابل قبول طرح مسکن مهر در این شهرستان شده است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم رفع مشکلات مسکن مهر شهرستان چایپاره توسط مسئولان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، بیان داشت: مرحله اول طرح مسکن مهر در زمینی به مساحت پنج هکتار با 200 متقاضی اجرا می شود که تاکنون تنها مالکان 40 واحد شروع به ساخت و ساز کرده اند.

کد مطلب 1126281

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