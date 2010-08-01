به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مسئولان و دلسوزان نظام اسلامی و جامعه توجه داشته باشند که دشمنان انقلاب اساس نظام و انقلاب اسلامی را نشانه رفته⁯اند.



وی ادامه داد: دشمنان با ترویج فرهنگ بی بندوباری و بی عفتی می‌خواهند همه ارزش‌های اسلامی را از ما بگیرند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با بیان اینکه دشمنان به دنبال پیاده کردن تجربه انقلاب الجزایر در ایران هستند، اظهار داشت: آقایان تاریخ انقلاب الجزایر را بخوانند، استعمار فرانسه با ترویج ابتذال، آب رفته منافع خود را در الجزایر به جوی برگرداند.



حجت الاسلام اسکندری با اشاره به رواج بدحجابی و بی بندوباری در برخی نقاط کشور اظهار داشت: نه تنها در مناطقی از تفرجگاه‌های شمال کشور و نه تنها در مناطقی از شهر تهران و شهرهای بزرگ کشور که حتی ما شاهد برخی مظاهر بدحجابی در جشن‌های نیمه شعبان بوده‌ایم.



وی افزود: مسئله بی بندوباری و بی عفتی نه امری کاملا فرهنگی است، چون دشمن تشخیص داده که تنها راه فروپاشی نظام اسلامی همین است، و نه کاملا امنیتی است، چون برخی افراد واقعا ناآگاهند که باید آنها را آگاه کرد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با تاکید بر لزوم توجه دستگاه‌های مختلف به وظایف خود اظهار داشت: اگر همه دستگاه‌ها به وظایف خود که در کمیته عفاف و حجاب شورای فرهنگ عمومی کشور به تصویب رسیده است عمل کنند در این موضوع نه دچار افراط و تفریط خواهیم شد و نه موضوع سیاسی و سیاسی کاری می‌شود.



وی اضافه کرد: همگان باید دست به دست هم بدهیم و به عنوان یک جهاد مقدس از ارزش‌های والای اسلام و انقلاب اسلامی به ویژه عفاف و حجاب دفاع کنیم.