اختصاص 12 هزار تاکسی برای سرویس مدارس پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی افزود: از هفته‌ها پیش تدابیر و تمهیدات لازم به منظور ارائه سرویس به دانش‌آموزان از طریق سازمان تاکسیرانی به عمل آمده تا با آغاز سال جدید تحصیلی دانش‌آموزان از خدمات پیش‌بینی شده برخودار شوند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که تعداد خودروها و ظرفیت جابه جایی دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته به دو برابر افزایش پیدا کرده، اظهارکرد: برای امسال 12 هزار تاکسی در قالب ده هزار و 500 دستگاه سواری و یک هزار و 500 دستگاه ون برای ارائه سرویس به دانش‌آموزان 980 مدرسه تهران در نظر گرفته شده است.

در این ارتباط مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران نیز از تقسیم تهران به چهار پهنه جغرافیایی جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به دانش‌آموزان خبر داد و گفت: به این منظور کار سرویس‌رسانی به مدارس به چهارشرکت بزرگ ثبت شده واگذار شده که اسامی آ‌نها به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نیز اعلام شده است.

پیمان سنندجی با تاکید بر انجام اقداماتی از جمله تایید صلاحیت رانندگان سرویس های مدارس و تایید سلامت فنی خودروهایی که به این منظور اختصاص پیدا کرده، افزود: ارسال نرخ سرویس مدارس به طور متوسط کمتر از 11 درصد افزایش یافته که در قالب مصوبه به منظور تایید نهایی به شورای محترم اسلامی شهر تهران ارسال شده است.

مدیر عامل تاکسیرانی همچنین از نصب تابلوهای ویژه سرویس مدارس در مقابل مدارس تهران خبر داد و گفت: نصب این تابلوها نقش قابل توجهی در تأمین ایمنی دانش‌آموزان هنگام سوار و پیاده شدن از سرویسهای مدارس بر عهده دارد.

به کارگیری تاکسیهای ویژه بانوان با استفاده از خانم‌های راننده برای دانش‌آموزان دختر در سال جدید تحصیلی، از جمله اقداماتی است که به منظور آرامش خیال دختران دانش‌آموز و اطمینان خاطر خانواده‌های ایشان پیش‌بینی شده است.