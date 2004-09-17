دكتر سيد علي ميرباذل : دريغ از يك توجه كوچك به اهل شعر ! / بودجه اعطايي دولت به انجمن شاعران ايران در كجا صرف مي شود ؟!

دكتر سيد علي مير باذل - شاعر و منتقد ادبيات كه مدت هاست با عارضه اي نگران كننده دست و پنجه نرم مي كند ، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهــر " گفت : چنين مجموعه اي ( خانه شاعران ايران ) كه با نام مقدس ايران و ادبيات فرصت ظهور پيدا مي كند و به ظاهر همه شاعران اين سرزمين را به نوعي در بر مي گيرد ، بايد براي اهل شعر به عنوان يك " پناه " مطرح باشد و ازنظر مادي و معنوي به كساني كه تحت لواي نام آنها به وجود آمده ، خدمت رساني كند ، اما متاسفانه اين اتفاق نمي افتد.

اين شاعر و منتقد ادبيات تصريح كرد : اين خدمت رساني بايد صادقانه و روشن باشد ، همه شاعران بايد تحت حمايت انجمن شاعران ايران قرار بگيرند ، اعم از تمام كساني كه دروادي شعر و ادب تلاش مي كنند ، نبايد اين بحث مطرح باشد كه عده اي به اين بهانه كه عضو اين انجمن نيستند ، از خدمات آن محروم شوند ، هرچند خود من سالهاست عضو " انجمن شاعران ايران " هستم و هيچ كاري براي من انجام نشده است !





خانه شاعران ايران كه با نام مقدس ايران وادبيات فرصت ظهور پيدا كرده ، بايد براي اهل شعر به عنوان يك " پناه " مطرح باشد و ازنظر مادي و معنوي به كساني كه تحت لواي نام آنها به وجود آمده ، خدمت رساني كند ، اما متاسفانه اين اتفاق نمي افتد.

نام گوينده : دكتر سيد علي مير باذل

سيد علي ميرباذل خاطرنشان ساخت : من نمي دانم روسا و هيات مديره اين انجمن چه مي كنند ! دوازده سال است كه من بيماري سختي دارم ... ، اما هيچ وقت مسئولين اين انجمن ، حتي حال عضو خودشان را نپرسيده اند ! درچنين شرايطي چگونه مي شود انتظار داشت كه به وضعيت شعر و شاعر رسيدگي شود ؟ بودجه و پشتوانه اي كه در اختيار اين انجمن قرار مي گيرد ، متوجه شاعر امروز نيست ، پس در كجا صرف مي شود؟

ميرباذل ياد آور شد : نمي خواهم بگويم كه خانه شاعران ايران يا همان انجمن شاعران ، صرفا بايد كار صنفي بكند ، اما به هر حال بايد براي اهل قلم و مجموعه شاعران كشور احساس امنيت اجتماعي و اقتصادي به وجود بياورد ، شاعران ما نيازمند توجه معنوي هم هستند كه از اين نظر هم هيچ اتفاقي نمي افتد!

وي افزود : در طول اين سالها كه انجمن شاعران ايران تشكيل شده و من هم مثلا ( ! ) عضو آن هستم ، بايد بگويم كه دريغ از يك توجه كوچك ! دريغ از يك بولتن ! صريحا مي گويم كه چنين مجموعه اي با بودجه اي كه گرفته ، كاري انجام نداده است.