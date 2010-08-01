هر سال فعالیت در حرفه خبرنگاری معادل 5/1 سال تلقی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رامین این خبر را صبح امروز و در ابتدای نشستی خبری که پیرامون هفدهمین جشنواره و نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها، در محل معاونت مطبوعاتی برپا شده بود، اعلام کرد.
وی گفت: در حال تنظیم اصلاحیهای بر قانون مربوط به مشاغل سخت و زیانآور هستیم تا سازمان تأمین اجتماعی هم به آن تمکین کند و امیدوارم با تصویب هیئت دولت بتوانیم هر سال اشتغال در عرصه خبرنگاری را به میزان یکسال و نیم خدمت در مشاغل عادی به حساب بیاوریم و مزایای قانونی آن را متوجه همکاران رسانهای خودمان بکنیم.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد درعین حال تاکید کرد: قانون تنظیم شده قبلی هم اشارات روشنی به این مطلب دارد اما با تفسیری که دوستان تأمین اجتماعی از این ماده قانونی به عمل آوردهاند، ما در احقاق حقوق خبرنگاران و همکاران رسانهای مقداری دچار مشکل شدهایم.
بر اساس ماده 76 قانون تامین اجتماعی "کسانی که 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در مشاغل سخت و زیانآور اشتغال داشته باشند، میتوانند بدون شرط سنی از مزایای بازنشستگی برخوردار شوند" و علیرغم اینکه حرفه خبرنگاری در فهرست مشاغل سخت و زیانآور آمده است، تاکنون قانون مربوطه در خصوص این صنف اعمال نشده است.
بسیاری از مفسران حقوقی معتقدند دلیل عدم تمکین سازمان تامین اجتماعی به این ماده واحده، توجه نکردن شعب این سازمان به جملهای است که در ادامه همین قانون آمده است؛ "هر سال فعالیت در این مشاغل معادل5 /1 سال کار است".
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