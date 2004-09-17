اعتراض به صحنه گرداني انگليس عليه ايران در وين ؛ آژانس و اروپا منتظر تغيير رفتار جمهوري اسلامي ايران باشند

سرويس سياسي مهر - آخرين خبرها از نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي از رايزني هاي پشت پرده آمريكا و انگليس به عنوان بانيان اصلي قطعنامه عليه ايران حكايت دارد . باز همچون چند نشست گذشته‌ اين شورا بحث پرونده هسته‌اي ايران و بي صداقتي اروپادرعمل به تعهداتش به عنوان يكي از داغ‌ ترين و جنجالي ‌ترين خبرهاي اين نشست مطرح است . در اين ارتباط تعدادي ازصاحب نظران در گفتگو با خبرگزاري مهر ، با توجه به آنچه در يك سال اخير رخ داده و نيز روند تحولات و عدم اعتمادي كه اروپا همچون آمريكا بوجود آورده ، خواستار پاسخ قاطع ايران به آژانس و در صورت محقق نشدن شرايط ، خروج ايران از NPT هستند.

دراين ميان ديدگاه هاي نمايندگان مجلس بسيار با اهميت است :



شكرالله عطارزاده نماينده بوشهر و عضو كميسيون انرژي مجلس نيز با بيان اينكه آمريكا و سه متحداروپائيش هرگز از تهديدات خود عليه ايران دست بر نخواهند داشت تاكيدكرد : ايران در مقابل زياده خواهيها قاطعانه بايستد . وي افزود : ما به مراتب در مذاكرات هسته اي خود در مقابل اروپائيها حسن نيت خود را نشان داده ايم و بارها از حقوق مسلم خود عقب نشيني كرديم اما آنان نشان دادند كه در كنار آمريكا هرگز از تهديدات خود عليه ايران دست بر نخواهند داشت پس ايران بايد در مقابل زياده خواهيهاي آنان قاطعانه بايستد .

مهدي كوچك زاده نماينده مردم تهران نائب رئيس كميسيون اصل نود مجلس نيز تصريح كرد : خدا كند پرونده ما به شوراي امنيت برود تا بفهميم رضايت غرب موقعي حاصل مي شود كه آنها آقا باشند مهدي كوچك زاده نماينده مردم تهران در مجلس ضمن بيان اين مطلب افزود: اگر تا قيامت هم بخواهيم ثابت كنيم كه ما به دنبال صلح و آسايش كشورها هستيم، باز هم آنها چيزي خلاف آن را تبليغ خواهند كرد و ما را به ارجاع پرونده به شوراي امنيت تهديد مي كنند اما دشمنان بايد بدانند كه ملت ما ملت روزه است و از حصر اقتصادي نمي ترسد و در صورت دخات نظامي ، نظاميان دشمن را دفن خواهند كرد . نائب رئيس كميسيون اصل نود مجلس گفت: خدا كند رفتار غيرقانوني و سلطه جويانه اين مدعيان دروغين صلح و امنيت در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي هر چه زودتر به آنجا برسد كه آنان كينه اي كه در دل نسبت به ما دارند بروز دهند تا مسئولين دست از رفتار مماشات گونه با آمريكا و متحدان اروپائيش بردارند .



حسن زماني فر نائب رئيس كميسيون عمران مجلس هم سه كشور اروپايي را چاقو تيزكن آمريكا توصيف كرد وافزود : سه كشور اروپايي از خودشان هيچ اراده اي ندارند و اگر در مذاكرات هسته اي وين ، انگليس ، آلمان و فرانسه با اراده خودشان تصميم بگيرند ، قطعا تصميماتشان متفاوت از اظهارات همسوي آنان با آمريكا خواهد بود . وي افزود: 3 كشور اروپايي با طناب پوسيده آمريكا به درون چاه رفته اند و اين بزرگترين ظلمي است كه آنها به مردم كشورشان روا مي دارند چرا كه مردم اروپا به هيچ وجه با سرانشان درباره موضوع ايران هم عقيده نيستند . وي خاطرنشان كرد: آمريكا و متحدان اروپايي اش بايد بدانند كه با اتخاذ تصميمات غيرمنطقي و زورگويانه در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي ، مردم ايران با قاطعيت پاسخ آنان را خواهند داد و مجلس شوراي اسلامي كه برخواسته از اراده ملت ايران است، هرگز املايي را كه آمريكا و متحدان اروپائيش براي ما بخوانند، نخواهند نوشت .



تيمور علي عسگري نماينده مردم مشهد و نائب رييس كميسيون اصل 90 مجلس نيز با انتقاد از روند اجلاس شوراي حكام تاكيدكرد : افكار عمومي دنيا آگاه هستند كه انگليس و آمريكا در مورد پرونده هسته اي ايران بازيگري مي كنند و لازم است به اين دو كشور ياد آوري كرد كه نگذارند كه تجربه اول انقلاب دوباره تكرار شود . نائب رييس كميسيون اصل 90 با اشاره به صداقت ايران در روشن سازي پرونده هسته اي خود از البرادعي بعنوان ژاندارم انگليس و آمريكا ياد كرد و اظهارداشت: لازم است به بهانه جوييهاي آمريكا و انگليس خاتمه داد وايران بايد هرچه سريعتر دراين خصوص موضع قاطعانه بگيرد وزيربار سلطه جهاني نرود . عسگري با اشاره به اينكه اروپا مي خواهد با ادامه مذاكرات ايران را به يك جنگ فرسايشي بكشاند گفت: اگر آمريكا و انگليس به اين مذاكرات بي نتيجه ادامه دهند ملت ايران يكبارديگر خاطرات سالهاي اول انقلاب را مرور خواهند كرد .



سيد احمد آوايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم با تاكيدبراينكه ديپلماسي هسته اي ايران بايد در شان ملت باشد گفت: بسته نشدن پرونده هسته اي ايران مي تواند به خروج از ان پي تي منجر شود . سيد احمد آوايي با بيان اينكه سه كشور اروپايي مصداق " كاتوليك تر از پاپ" شده اند گفت : گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي كه مسوول مستقيم فعاليت هاي هسته اي است حتي تحت فشار شديد آمريكا، در موضعي منطقي تر از اروپا فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران را در مسير صلح آميز مي داند اما سه كشور اروپايي از آن ابراز نگراني مي كنند . وي افزود : خروج ايران از ان پي تي صد در صد به ضرر اروپا خواهد بود . آوايي همچنين بر ضرورت از سر گيري غني سازي اورانيوم در اسرع وقت تاكيد كرد .



حسين سبحاني نياعضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با تاكيدبراينكه انگليس فقط سياستهاي خود را در كنار آمريكا مي تواند به اجرا در آورد گفت : پذيرندگان تعهد جديد به اروپائيها بايد در پيشگاه ملت پاسخگو باشند. وي افزود : آنهايي كه در مذاكرات هسته اي كشورمان به فكر مذاكره با انگليس بودند بسيار ساده انديش و خوش باور بودند كه فكر مي كردند انگليس آدم شده و حاضر است به جمهوري اسلامي در اين شرايط كمك كند اما حقيقت آن است كه انگليس سياستهاي خصمانه خود را فقط در كنار آمريكا مي تواند به اجرا در آورد . سبحاني نيا با اشاره به اين مطلب كه ملت ايران از نمايندگان كشورمان در نشست وين انتظار دارند كه برخوردي قوي و مقتدرانه با زياده خواهان اروپايي و آمريكا داشته باشند ، گفت: پذيرش هرگونه تعهدي به اروپائيها برخلاف اصل عزت و اقتدار جمهوري اسلامي است وهر كس كه پذيراي چنين تعهداتي باشد بايد در پيشگاه ملت ايران و روح پرفتوح حضرت امام (ره) پاسخگو باشد .

سليمان جعفرزاده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با بيان اينكه هيچ گاه اروپا آمريكا را دلگير نمي كند گفت: توجه داشته باشيم كه ديدگاه اعتماد آميز و تحسين گر جهان نسبت به فعاليتهاي هسته اي ايران در منظر سه كشور انگليس وفرانسه و آلمان خلاصه نمي شود وآژانس بين المللي انرژي اتمي زمينه مناسبي براي افشاي حقيقت است .وي به گزارش مثبت البرادعي مبني بر رفع ابهامات پرونده هسته اي ايران و بي توجهي سه كشور اروپايي به اين گزارش اشاره كرد و گفت : جوسازي عادت اروپاييهاست و براه انداختن جنگ رواني براي رسيدن به مقصود همواره درتاريخ دولتهاي اروپايي ديده شده است .



دكترعلي بيگدلي كارشناس مسائل سياسي گفت: اتحاديه اروپا بدليل برقراري روابط اقتصادي ازسويي به ايران وابسته است و ازسوي ديگر نمي خواهد آمريكا واسرائيل را از خود خشمگين كند ، دراين شرايط تهديد ايران مبني بر شكايت به هيات داوري يك اقدام سياسي مناسب بود . دكتر علي بيگدلي ضمن ترسيم پرونده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي به يك مثلث افزود: در راس اين مثلث آمريكا و اسراييل و در قائده هاي آن آژانس و اتحاديه اروپا قرار دارد كه آژانس با گزارشات دو پهلوي خود متمايل بودن به آمريكا را نشان مي دهد . اين استاد دانشگاه با اشاره به پيش نويس اتحاديه اروپا در آژانس گفت: آژانس نيز خود معتقد است كه فشارهاي وارده برايران بيش از حد متعارف بوده واگر اين فشارها ادامه پيداكند ممكن است با عوارض مخربي روبرو شوند .

محمد نبي رودكي نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز هشدار داد : اگر اروپا مانع بسته شدن پرونده ايران شود برنامه ريزي مجلس و مسوولان براي برخورد سياسي واقتصادي عملي خواهد شد. رودكي تاكيد كرد : اگر سه كشور اروپايي دست از بهانه جويي برندارند و مانع مختومه شدن پرونده در نشست بعدي شوراي حكام شوند برنامه ريزي هاي مجلس و مسوولان براي برخورد جدي اقتصادي و سياسي با اين كشور ها عملي خواهد شد . نماينده مردم شيرازدرمجلس با بيان اينكه دوران تحميل از راه تهديد سپري شده است، گفت : براي ادامه همكاري و گفتگو به آژانس بين المللي انرژي اتمي و اروپا توصيه مي كنيم كه مستقل و منطقي باشند . نايب رييس كميسيون امنيت ملي تاكيد كرد طرف گفتگوها و تعهدات ما فقط آژانس بين المللي انرژي هسته اي است و افزود : ما گفتگو و همكاري را با آژانس تازماني كه ديگركوچكترين بهانه اي براي عيبجويان در خصوص فعاليتهاي جاري جمهوري اسلامي ايران باقي نماند ادامه مي دهيم و مي توانيم همزمان براي متقاعد كردن اروپابه لزوم توجه به گزارشات آژانس نيز گفتگو كنيم اما در صورت ادامه بهانه جويي ها و بسته نشدن پرونده در اجلاس بعدي شوراي حكام تصميمات ديگري خواهيم گرفت .



محمد رضا فاكر رييس كميسيون اصل نود مجلس نيز جو سازي ها و تهديدات غرب را موضوع تازه اي ندانست وبابيان اينكه از دستهاي اروپا در داخل كشور بيم داريم گفت : ما نگران اين هستيم كه اظهارات و خواسته هاي غيرعقلاني اروپا متكي بر قول و قرار هاي عوامل داخلي دركشور باشد وعده اي با برهم ريختن فضابخواهند در آب گل آلود براي انتخابات رياست جمهوري ماهي بگيرند.وي ادامه داد : نبايد نگران تصميمات و تحركات اروپا در شوراي حكام آژانس بود ، چون اين تصميمات براي ايران لازم الاجرا نيست . فاكردرخصوص طرح خواسته هاي غير قانوني سه كشور اروپايي درشوراي حكام درهمسويي باآمريكا گفت : اروپا بلوف سياسي مي زند . .



حسين مظفرنماينده تهران در مجلس نيز سه كشور اروپايي را پياده نظام آمريكا واسرائيل توصيف وتاكيد كرد : اروپا به تبع آمريكا درصدد اجراي يك قانون قلدر مابانه جنگلي در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران است . نماينده تهران گفت : در شرايطي كه اروپا به هيچ يك از تعهداتش عمل نكرده است چگونه چنين پيشنهادي را مطرح مي كند ؟ اين پيشنهاد به معني پذيرش ذلت و سلطه بركشوري است كه مي خواهد مستقل زندگي كند . مظفر تاكيد كرد : ايران زيرحرف زورهيچ كشوري نخواهد رفت ، به هيچ كشوري باج نخواهد داد و تحت هيچ شرايطي از دانش بدست امده دست بر نخواهد داشت .



رشيد جلالي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز قطعنامه هاي دو نشست اخير را براي اثبات بي صداقتي اروپا كافي دانست و گفت : ما هر آنچه تعهد كرده بوديم علي رغم اين بي صداقتي انجام داديم واروپا حق ندارد هيچ درخواست ديگري داشته باشد بخصوص درخواست هاي مغاير با اساسنامه آژانس و ان پي تي را نمي پذيريم . ر شيد جلالي با اشاره به عدم پايبندي اروپا به تعهداتش دربيانيه تهران ( كمك به تكنولوژي هسته اي درايران ) ومذاكرات بعدي گفت : اروپا سعي مي كند درمقاطع زماني مختلف و با تحولات داخلي استقلال طلبي ما را تست كند و مسلما در هر عقب نشيني و پذيرش تعهد از سوي ايران يك گام به جلو خواهد آمد و دامنه فزون طلبي هاي خود را افزايش خواهد داد .



اكبر اعلمي، نماينده تبريز رييس گروه دوستي پارلماني ايران و آلمان نيز گفت : آمريكايي ها چماق چرخاندند ، اروپايي ها هويج نشان دادند ؛ وي با تاكيدبراينكه درخواست هاي اروپا مشروعيت ندارد و قابل اجرا نيست به درخواست اروپا مبني بر تعليق فعاليت هاي مرتبط با غني سازي و تصويب بي درنگ پروتكل الحاقي اشاره كرد و گفت:هيچ يك از درخواست هاي اروپا مشروعيت ندارد و حتي اگر مسوولان هسته اي كشور آنها را بپذيرند از نظر قوانين داخلي و بين المللي قابل اجرا نيستند . نماينده تبريز، معتقد است غرب به اين نتيجه رسيده است كه ازطريق اعمال فشار مي تواند به قدرت چانه زني خود بي افزايد و خارج از معادلات بين المللي خواست غايي خود را كه حذف چرخه سوخت از برنامه فعاليت هاي هسته اي ايران است تامين نمايد . وي افزود : به جاي اينكه انرژي خود را صرف مذاكره با كشورهاي اروپايي كنيم بايد پرونده را صرفا درچارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي پيگيري كنيم و اگر قرار است تعهدي بدهيم صرفا در قالب و چارچوب معاهدات بين المللي باشد .



كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اينكه اروپايي ها در ماه هاي گذشته با تهيه قطعنامه در شوراي حكام نشان دادند كه طرف هاي قابل اعتمادي در مذاكرات نيستند، گفت : در نشست پيشين آژانس سه كشور اروپايي بر سر پيش نويس تهيه شده با هيات جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد به رايزني پرداختند اما اين بار صرفا با رايزني با تعدادي محدود از كشورها به صورت محرمانه درحال تهيه آن است . وي گفت : طبق گزارش البرادعي هيچ نكته منفي نگران كننده در پرونده هسته اي ايران وجود ندارد و بر اين اساس صدور اين قطعنامه جز پيروي كامل از رفتار هاي تندروانه بخشي از هيات حاكمه آمريكا و صهيونيسم نيست . افزود : اگر قرار باشد به بهانه هاي بيهوده غرب عزت جمهوري اسلامي ايران خدشه دار شود ، به گفته رييس جمهور براي جلوگيري از آن آماده پرداختن هرگونه هزينه اي هستيم .



دكتر ابراهيم كارخانه‌اي كارشناس هسته‌اي و نماينده مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: «بر اساس مفاد NPT و اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و بر پايه معاهدات بين‌المللي، خواسته سه كشور اروپايي مبني بر فرصت دو ماهه براي تعليق فعاليت‌هاي هسته‌ا‌ي جمهوري اسلامي ايران هيچ‌گونه وجاهت قانوني ندارد .»

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نيز در رسانه‌هاي داخلي سوالي مهم مطرح كرد. او پرسيد: « آيا هزينه‌هايي كه با انتخاب گزينه خروج ازخواهيم پرداخت سنگين‌تر از هزينه‌اي است كه اكنون در روند اعتمادسازي مي‌پردازيم؟او گفت: «دستگاه ديپلماسي ما بايد راهي براي برون رفت از اين چالش كه طولاني‌ شدن آن به نفع ما نيست، بيابد و با به كار بستن ابتكاري جديد، كشور را از موضع انفعال خارج سازد كه طرح خروج از پيمانيكي از اين راهبردهاست. ما با خروج ازمي توانيم يك جريان ديپلماتيك ايجاد كنيم كه مطمئنا بسياري از كشورهاي بزرگ و كوچك جهان كه تحت فشار قدرتهاي سلطه‌گر قرار دارند از آن تبعيت خواهند كردابوطالب گفت:دستگاه ديپلماسي كشورمان را به آموزه‌هاي سياسي حضرت امام(ره) متوجه مي‌سازم چرا كه تنها، راه روشني كه او براي ما تبيين كرد، ما را سربلند خواهد ساخت

حميدرضا حاج بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مقابله با جايگاه ايران در جمع دارندگان تكنولوژي هسته اي براي اروپا زيانبار است عضو هيات رييسه مجلس تاكيد كرد : صرفا مذاكرات ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي رسمي و قانوني است و ساير مذاكرات با اعضاي شوراي حكام جنبه مشاوره و ديپلماتيك دارد و نتايج آن الزام آور نخواهد بود . درگفتگو با خبرنگار "مهر" گفت : اروپا در پي اين است كه به هر نحو ممكن چرخه سوخت را از فن آوري هسته اي ايران حذف كند و از ابتدا نيز براين مبنا گام برمي داشت . وي گزارش زيركانه البرادعي را نشانه توجه وي به همه جوانب امر دانست . نماينده مردم همدان خاطر نشان كرد : در اينكه اتحاديه اروپا درپي دستيابي به منافع خود در قبال جمهوري اسلامي ايران عملكرد نامناسبي داشته است شكي نيست ، اما همچنان با رعايت اصل احتياط و تاكيد بر اصول ديپلماسي كشور منافع مذاكره منتفي نيست .

دراين ميان اعلام شد طرح الزام دولت به دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي كه بيست و يكم مردا د ماه سال با 238 امضا اعلام وصول شده بود به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون هاي آموزش و تحقيقات ، انرژي ، بهداشت و درمان ، كشاورزي ، صنايع و معادن به عنوان كميسيون هاي فرعي ارجاع شده است ودرجلسات هفته آينده اين كميسيونها موردبررسي قرار مي گيرد .در اين طرح كه در قالب يك ماده واحده ارايه شده است دولت موظف شده است با استفاده از انديشمندان و متخصصان و امكانات داخلي و همچنين پيگيري اجراي تعهدات آژانس بين المللي انرژي اتمي در چار چوب ان.پي.تي نسبت به برخورداري كشور از فناوري هسته اي صلح آميز اقدام كند .



حسين شريعتمداري مدير مسئول كيهان نيز تلاش آمريكا و اروپا براي باز نگاه داشتن پرونده ايران تا ماه نوامبر را توطئه‌اي مي‌داند كه آمريكا به كمك اروپا آن را برنامه‌ريزي كرده تا پرونده ايران تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده مفتوح باشد . اما شريعتمداري براي مقابله با اين توطئه، چندي پيش راهكاري ارائه داده است. او گفت: « براي نقش بر آب كردن توطئه ‌ هاي آمريكا براي مفتوح نگاه داشتن پرونده ايران تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور، به نظر مي رسد ايران چاره ‌ اي جز تعيين ضرب ‌ الاجل و خاتمه ‌ دادن به همكاري با آژانس، در صورت خودداري آژانس از برآوردن خواسته ‌ هاي قانوني ايران، در پايان مهلت مقرر، ندارد . »

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با بيان اينكه دشمنان براى جلوگيرى از دستيابى ايران به فناورى هسته اى صلح آميز زورگويى مي كنند افزود: دشمنان جمهورى اسلامى ايران نميخواهند كه ما دانش هسته اى داشته باشيم . هاشمى رفسنجانى با تاكيد براينكه آمريكا و اروپا همه مي خواهند كه ما دانش هسته اى نداشته باشيم ، اظهارداشت : آمريكائيها خواست خود را وقيحانه مطرح مي كنند، ولى اروپايي ها با ديپلماسى حرف خود را مي زنند در حالي كه هر دو يك هدف را دنبال مي كنند . رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: ما از حق خود نمي گذريم و استفاده صلح آميز از دانش هسته اى را حق مسلم مردم و كشورمان مي دانيم و براى اين منظور و مقابله با دشمنان بايد تدبير لازم بيانديشيم .

