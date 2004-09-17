احتمال احضار سفراي 3 كشور اروپايي در تهران ؛ دالتون در رديف اول

وي به خبرنگار مهر در وين گفت : اين تصميم در 3 روز گذشته در دست بررسي بوده و گويا برخي نهادها به ويژه مجلس نيز شديدا بر آن اصرار دارند.

به گفته اين مقام آگاه ، ديپلمات هاي ايران در وين سعي دارند كه با ادامه مذاكرات مانع از اتخاذ چنين تصميماتي شوند ، اما گويا اين احتمال در تهران قوت يافته است.

وي افزود : گروه مذاكره كننده ايراني در وين بارها مراتب ناخرسندي خود را به سفراي اين سه كشور در آژانس ابلاغ كرده است ؛ اما احتمالا اين موضوع به ويژه از طريق ملاقات سفير جمهوري اسلامي ايران در لندن و نيز احضار ريچارد دالتون در تهران دنبال خواهد شد.

به گزارش مهر ، در نشست هاي قبلي شوراي حكام نيز بنا به ضرورت هايي ، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي راسا اقدام به فراخواني برخي سفراي اين 3 كشور و گوشزد كردن نكاتي به آنها كرده بود.