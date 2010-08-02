به گزارش خبرنگار مهر، واترپلو به عنوان بخشی از فدراسیون عریض و طویل شنا، شیرجه و واترپلو خیلی راحت متاثر از حاشیه‎های بزرگ و کوچکی شده که از نیمه دوم سال گذشته و به دنبال تغییر و تحولات عمده آغاز شد.

این را می‌توان به خوبی از وضعیت تیم ملی واترپلو در مسابقات جام جهانی رومانی و نتایجی که در این رقابت‌ها کسب کرده است، متوجه شد. رومانی (2 بار- 26 بر یک )، اسپانیا (26 بر یک)، استرالیا (26 بر 4)، کرواسی (23 بر 2) و چین (20 بر 5) تیم‏هایی هستند که ملی‎پوشان واترپلو کشورمان نتیجه دیدار مقابل آنها در چارچوب این مسابقات را واگذار کردند. آنهم با نتایجی که 15 اختلاف امتیاز بهترین آن بوده است!

تیم ملی واترپلو با این شرایط نامناسبی که دارد باید حدود سه ماه دیگر در بازی‏های آسیایی حاضر شود. رویدادی که آخرین دوره آن را مانند بسیاری از مسابقات دیگر با عنوان چهارمی در دوحه قطر به پایان رساند اما با اوضاع و احوالی که امروز در این رشته دیده می‎شود و به خصوص با توجه به شکست‏های سنگینی که در رومانی متحمل شدیم امکان تثبیت این جایگاه وجود دارد؟ اصلا باید در بازی‎های آسیایی گوانگژو شرکت داشت یا اینکه برای جلوگیری از تکرار دوباره نتایج اینچنینی مانع از سفر شد؟

محسن رضوانی ناظر کمیته ملی المپیک به همان اندازه که مخالف جدی اعزام تیم ملی واترپلو به مسابقات جام جهانی بود، نسبت به حضور در بازی‎های آسیایی تاکید دارد هر چند که برای ملی‎پوشان شانسی جهت مدال آوری قائل نیست.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارها مخالفت خود را نسبت به حضور در رقابت‎های جام جهانی رومانی اعلام کردم. گفتم که شرکت در این بازی‎ها با توجه به وضعیتی که داریم، سم است و نابودی واترپلو ایران را موجب می‏شود.

رضوانی تصریح کرد: البته اعلام مخالفتم را به صورت کتبی انجام نشد چون من رقیب آیت اللهی برای انتخابات بودم وشرایط را حساس و تنش زا می‎دیدم. اما در دیدار با آقای رحیمی (دبیر ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک) دلایل مخالفتم را تشریح کردم. گفتم نباید شرکت کنیم چون 1- بازیکنان آماده نیستند و انگیزه هم ندارند 2- حضور اینگونه باعث دلزدگی آنها می‎شود و 3- عملکرد آنها در انزار عمومی تاثیر منفی خواهد داشت. با همه اینها تیم اعزام شد.

ناظر کمیته ملی المپیک برای رشته واترپلو اینگونه ادامه داد که همین باعث شده امروز حضور در گوانگژو به این سوال تبدیل شود که برویم یا نرویم؟ خجالت زدگی بازیکنان و اینکه در این تورنمنت بیشتر از 100 گل خوردیم، بماند!

وی تاکید کرد: واترپلو باید در بازی‌های آسیایی شرکت داشته باشد. این نظر من است چون معتقدم در غیر اینصورت بازی‌های آسیایی 2014 را هم از دست خواهیم داد. ضمن اینکه غیبت در این بازی‎ها به منزله ایستایی رشته غایب در کشورش است.

رضوانی در تکمیل صحبت‎های خود و اینکه چرا واترپلو به چنین سرنوشتی دچار شده و باید چه شرایطی برای اعزام واترپلو به چین فراهم شود، خاطرنشان کرد: بازیکنان واترپلو از خردادماه سال گذشته تمرین به معنای واقعی و در حد ملی نداشتند. هرگاه هم که ملی‎پوشان در اردو بودند به نوعی درگیر حاشیه‎هایی شدند وگرنه حضور آنها در اردو نصف و نیمه نبود!

وی که در 5 دوره بازی‎های آسیایی کاپیتان تیم ملی واترپلو بود، اظهار داشت: 3 ماه فرصت باقی مانده تا بازی‎های آسیایی 2010 کم اما قابل استفاده است. باید در این مدت تمرینات کاملا بدون حاشیه‌هایی را برای تیم ملی برگزار کرد. در هر شرایطی نباید مانعی برای سفر به چین ایجاد کرد.

* با این شرایط می‎توان تیم ملی واترپلو را در کنار تیم‎های مدال آور گوانگژو دید؟

پاسخ ناظر کمیته ملی المپیک به این پرسش "نه" بود. وی گفت: اگر خوب و بدون حاشیه تمرین کنیم می‌توانیم در جمع پنج تیم برتر باشیم. مدال که اصلا نمی‎گیریم؛ یا چهارم یا پنجم می‌شویم. البته اگر تیمی مانند ازبکستان یا کره با ترکیب کامل نیایند می‌توانیم به چهارمی خوش بین باشیم.

* اما تیم ملی واترپلو در بازی‎های آسیایی دوحه هم چهارم شد. اگر این مقام تکرار شود یعنی اینکه تیم ملی نسبت به چهار سال پیش نزولی نداشته است. درست است؟

رضوانی در پاسخ به این پرسش مهر گفت: ببینید ایران در بازیهای جام جهانی اخیر با نتیجه 20 بر 5 مغلوب چین شد. در حالیکه در دوحه 12 بر 8 شکست خورد. پیروزی خیلی راحت برای چینی‎ها رقم خورد اما آنها 4 سال پیش به قدری بابت شکست ایران خوشحال بودند که پس از بازی یکدیگر را به داخل استخر می‎انداختند. باید به همان شرایط بازگردیم که اگر هم قرار بر باختمان است راحت تن به آن ندهیم.