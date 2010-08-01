150 مصوبه برای شهرستان داراب فارس تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار فارس در پایان سفر یک روزه خود به شهرستان داراب در جمع خبرنگاران حضور یافت و دستاوردهای پانزدهمین سفر شهرستانی خود را تشریح کرد و با اشاره به بازدیدهای مختلف از روستاها و مناطق محروم این شهرستان در مدت حضور خود در داراب گفت: این بازدیدها زمینه ساز مصوباتی بود که در جلسه شورای اداری شهرستان داراب به تصویب رسید.

روح الله احمد زاده اظهار داشت: اهم این مصوبات در زمینه های عمران و زیرسازی، گازرسانی، برق، راه، ساخت و تکمیل بناهای ورزشی و فرهنگی و همچنین حل مشکل مردم این شهرستان در خصوص آب شرب بود که امیدواریم با تحقق این مصوبات شاهد بهتر شدن کیفیت زندگی در مناطق مختلف این شهرستان باشیم.

وی در خصوص راهکارهای ایجاد رونق اقتصادی در شهرستان داراب نیز گفت: با توجه به پتانسیل خوبی که این شهرستان در تولید محصولات باغی و کشاورزی دارد، معتقدیم استعداد خوبی نیز برای سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی وجود دارد که در همین راستا تشویق و ترغیب سرمایه گذاران جهت حضور فعال در این شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار فارس با اشاره به جایگاه سد رودبال داراب در ذخیره سازی و بهینه سازی مصرف آب در شرق استان نیز گفت: این پروژه بالغ بر 93 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم با اولین بارشها در آبان ماه امسال استعداد آبگیری این سد نیز فراهم شود.

سفر یک روزه استاندار فارس به شهرستان داراب، پانزدهمین سفر رسمی شهرستانی وی در نهم ماه اخیر بوده است.

شهرستان داراب در جنوب شرقی فارس قرار دارد.