خودکفایی ایران در فرایند تولید بنزین

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان امروز در مراسم راه اندازی اولین کارخانه تولید کننده کاتالیست خاورمیانه با بیان اینکه فعالیتها برای بومی سازی تولید انواع کاتالیزهای صنعتی از حدود یک دهه گذشته تاکنون ادامه داشته است، گفت: در حال حاضر امکان تولید 20 نوع کاتالیست صنعتی به صورت آزمایشی در داخل کشور فراهم شده و امروز با راه اندازی خط تولید امکان تولید 3 نوع کاتالیست استراتژیک به صورت صنعتی نیز امکان پذیر شده است.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری امکان تولید سه نوع کاتالیست دیگر به صورت صنعتی و انبوه در داخل کشور فراهم شود تصریح کرد: در حال حاضر حدود 100 نوع کاتالیست صنعتی در کشورهای مختلف دنیا تولید می شود که در شرایط فعلی ایران به دانش فنی تمامی این کاتالیست ها دست یافته است.

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه تاکنون تنها 5 کشور آمریکا، انگلستان، آلمان ، فرانسه و دانمارک تنها تولید کنندگان کاتالیست های صنعتی در سطح جهان بوده اند، اظهار داشت: با راه اندازی این خط تولید ایران نیز رسما به جمع کشورهای تولید کننده کاتالیست‌های صنعتی پیوسته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون به طور متوسط سالانه حدود 7 هزار تن انواع کاتالیست های صنعتی در صنایع مختلف کشور مصرف می شود بیان کرد: این کاتالیست ها به طور عمده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی ، پالایشگاهها و فولاد کاربرد دارد.

محرابیان از امکان تولید تجاری کاتالیست‌های صنعتی در ایران به عنوان یک موقعیت استراتژیک صنعتی یاد کرد و افزود: با توجه به بومی سازی تولید این محصولات در حال حاضر برنامه ریزی برای صدور کاتالیست های با کیفیت ایرانی به کشورهای متقاضی در حال انجام است.

وزیر صنایع و معادن با تاکید بر اینکه با تولید داخلی کاتالیستهای مورد نیاز در داخل کشور از خروج سالانه 500 میلیون دلار ارز جلوگیری می شود، در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: تولید کاتالیست در داخل کشور از توجیه اقتصادی برخوردار بوده زیرا این کالای استراتژیک در صنایع مختلف کشور از کارایی های مختلفی برخوردار است.

وی با اشاره به امکان تولید دو نوع بنزین پالایشگاهی و پتروشیمیایی در داخل کشور، تبیین کرد: یک نوع بنزین به روش پالایشگاهی و از نفت خام استخراج می شود و نوع دیگر بنزین از مجتمع های پتروشیمی تامین می شود.

محرابیان با اشاره به امکان تولید روزانه 15 میلیون لیتر بنزین در واحدهای پتروشیمی موجود، تاکید کرد: با بومی سازی کاتالیستهای بنزین در داخل کشور امکان اجرای همزمان این دو روش برای تولید بنزین فراهم شده است.