۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۴۱

مجتمعهای آموزشی در گلستان توسعه می یابند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: باتوجه به اهمیت مجتمعهای آموزشی در راستای کیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی باید تمام ابهامات در این خصوص رفع شود و این مجتمعها در استان توسعه یابند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی شامگاه یکشنبه در نشست توجیهی مجتمعهای آموزشی در گرگان افزود: امروز شاهد اصلاح ساختار، مدیریت در آموزش وپرورش هستیم که با سرعت و دقت خاصی انجام می  گیرد.

وی اظهار داشت: تحول بنیادین در آموزش و پرورش ، تحول در نگاه هاست، یعنی نگاه به آموزش و پرورش باید تغییر کند و تمام کسانی که با آموزش و پرورش درگیرند باید به آموزش وپرورش کمک کنند.

پایین محلی خاطرنشان کرد: اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش باید بیشتر شناسانده شود، زیرا نبض نظام اسلامی در این وزارتخانه می تپد و نقش اساسی درامنیت، بالندگی و نشاط کشور را داراست.
 
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: حرکت آموزش و پرورش استان رو به رشد بوده و طی یکی دو سال چندین رتبه در رابطه با مسائل آموزشی وتربیتی کسب کرده است.    
 
پایین محلی گفت: در سال تحصیلی جاری کلیه دفتردارها به عنوان معاون اجرایی ابلاغ دریافت می کنند و احکام  و ابلاغ ها سریعتر انجام می گیرد که کلاسهای مدارس ساماندهی می شوند که باید آمارها دقیق باشد و با نظارت همه جانبه مدیریت و معاونتها تعریف شده باشد.   

وی افزود: همه باید جایگاه برتر آموزش و پرورش را در کشور ، استان و شهرستان باور و قبول کنند و کلیه اتفاقات بزرگی که در آموزش و پرورش رخ می دهد  برای مسئولین استان ، شهرستان و ائمه جمعه و جماعات بیان شود.
