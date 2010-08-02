مجتمعهای آموزشی در گلستان توسعه می یابند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی شامگاه یکشنبه در نشست توجیهی مجتمعهای آموزشی در گرگان افزود: امروز شاهد اصلاح ساختار، مدیریت در آموزش وپرورش هستیم که با سرعت و دقت خاصی انجام می گیرد.

وی اظهار داشت: تحول بنیادین در آموزش و پرورش ، تحول در نگاه هاست، یعنی نگاه به آموزش و پرورش باید تغییر کند و تمام کسانی که با آموزش و پرورش درگیرند باید به آموزش وپرورش کمک کنند.

پایین محلی خاطرنشان کرد: اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش باید بیشتر شناسانده شود، زیرا نبض نظام اسلامی در این وزارتخانه می تپد و نقش اساسی درامنیت، بالندگی و نشاط کشور را داراست.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: حرکت آموزش و پرورش استان رو به رشد بوده و طی یکی دو سال چندین رتبه در رابطه با مسائل آموزشی وتربیتی کسب کرده است.



پایین محلی گفت: در سال تحصیلی جاری کلیه دفتردارها به عنوان معاون اجرایی ابلاغ دریافت می کنند و احکام و ابلاغ ها سریعتر انجام می گیرد که کلاسهای مدارس ساماندهی می شوند که باید آمارها دقیق باشد و با نظارت همه جانبه مدیریت و معاونتها تعریف شده باشد.



وی افزود: همه باید جایگاه برتر آموزش و پرورش را در کشور ، استان و شهرستان باور و قبول کنند و کلیه اتفاقات بزرگی که در آموزش و پرورش رخ می دهد برای مسئولین استان ، شهرستان و ائمه جمعه و جماعات بیان شود.