استاندارد آموزش تراش سنگهای قیمتی در همدان تدوین شد

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه تدوین استاندارد‌های آموزشی برای رشته‌های مختلف صنایع‌دستی امروز به یک دغدغه مهم تبدیل شده است، گفت: این هنرمند در یک سال گذشته موفق به تدوین استاندارد آموزشی تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در همدان شده است.

وی با اشاره به این که کارگاه سنگ‌های قیمتی هنرمند صنعتگر همدانی سال گذشته در بنای تاریخی گنبد علویان و با هدف توسعه این رشته که قدمتی دیرینه در استان همدان دارد راه اندازی شد، افزود: ز زمان ایجاد این کارگاه با استقبال قابل قبول هنردوستان از اقصی نقاط کشور روبه‌رو شده‌ایم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان همدان اضافه کرد: استاد محمد صفایی یکی از برجسته‌ترین صنعتگران عرصه تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در این کارگاه مشغول به فعالیت است.

بیات با تأکید بر اینکه با تدوین استاندارد آموزشی گام‌های موثری برای آموزش این رشته‌ها برداشته شد، گفت: استاندارد آموزشی این رشته در اختیار اداره کل فنی و حرفه‌ای همدان قرار گرفت.

وی بیان داشت:‌ اساس آزمون‌های فنی و حرفه‌ای استان همدان در رشته تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی بر این استاندارد برگزار می‌شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان خاطرنشان کرد:‌ محمد صفایی در یک سال گذشته دستگاه خاصی در تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را ابداع کرده که نمونه آن تنها در خارج از کشور وجود دارد.