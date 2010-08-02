چهار میلیون مسافر به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده اند

پیمان فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه بیش از چهار میلیون مسافر به این استان سفر داشته اند، اظهار داشت: از این تعداد مسافر حدود 300 هزار نفر از مسافران در استان اقامت داشته اند.

وی با بیان اینکه حدود 200 هزار مسافر در کمپها اقامت داشته اند، اظهار داشت: حدود 30 هزار نفر از مسافرین ورودی به استان در مدارس اسکان یافته اند.

فاضلی بیان کرد: بیشترین مسافرین ورودی از استانهای خوزستان، تهران، شیراز، اصفهان، بوشهر و بندرعباس بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین بازدید مسافران ورودی در شهرستان شهرکرد از پل زمانخان، گرداب بن و قلعه چالشتر، در شهرستان کیار از دریاچه شلمزار و قلعه دزک، در شهرستان فارسان از پیرغار و قلعه سردار اسعد، در شهرستان کوهرنگ از آبشار کوهرنگ و چشمه دیمه، در شهرستان لردگان از چشمه برم و مال خلیفه، در شهرستان بروجن از تالاب چغاخور و سیاسرد و در شهرستان اردل از طبیعت اردل و چشمه مولا بوده است.



