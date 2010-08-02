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۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

چهار میلیون مسافر به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده اند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از ورود چهار میلیون و 94 هزار و 262 مسافر در تیرماه امسال به استان خبر داد.

پیمان فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه بیش از چهار میلیون مسافر به این استان سفر داشته اند، اظهار داشت: از این تعداد مسافر حدود 300 هزار نفر از مسافران در استان اقامت داشته اند.

وی با بیان اینکه حدود 200 هزار مسافر در کمپها اقامت داشته اند، اظهار داشت: حدود 30 هزار نفر از مسافرین ورودی به استان در مدارس اسکان یافته اند.
 
فاضلی بیان کرد: بیشترین مسافرین ورودی از استانهای خوزستان، تهران، شیراز، اصفهان، بوشهر و بندرعباس بوده است.
 
وی ادامه داد: بیشترین بازدید مسافران ورودی در شهرستان شهرکرد از پل زمانخان، گرداب بن و قلعه چالشتر، در شهرستان کیار از دریاچه شلمزار و قلعه دزک، در شهرستان فارسان از پیرغار و قلعه سردار اسعد، در شهرستان کوهرنگ از آبشار کوهرنگ و چشمه دیمه، در شهرستان لردگان از چشمه برم و مال خلیفه، در شهرستان بروجن از تالاب چغاخور و سیاسرد و در شهرستان اردل از طبیعت اردل و چشمه مولا بوده است.       
 
 
کد مطلب 1126420

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