مسابقات ملی قهرمانی موتورسواری کراس در شهرکرد برگزار می شود

رئیس اداره آموزش و پژوهش سازمان فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به اینکه موتورسواری کراس با توجه به ماهیت وجودی خود، هیجان انگیزترین رشته ورزشی در کشور است اظهار داشت: پیست موتورسواری استان سومین یا چهارمین پیست موتور سواری در سطح کشور است.

قهرمان اماره با بیان اینکه تاکنون در سطح استان هیچ اسپانسری از این حرکت ملی حمایت نکرده است، تصریح کرد : تاکنون با 50 شرکت در سطح ملی و تمامی شرکت ها در سطح استان برای جذب اسپانسر مکاتبه شده اما متاسفانه کسی حاضر به همکاری از لحاظ مالی و تجهیزاتی نیست.

اماره بیان داشت: حداقل 300 نفر از کل کشور برای این مسابقه به استان خواهند آمد بنابراین باید میراث فرهنگی استان تلاش ویژه ای در این خصوص داشته باشد.

وی بیان کرد : تنها هیئت اتومبیلرانی میزبان و پذیرای این افراد نیست بنابراین همه دستگاه های اجرایی باید در این خصوص همکاری کنند.

اماره افزود: باتوجه به ملی بودن مسابقه، همکاری تمامی دستگاه ها لازم است این درحالیست که باتوجه به دستور استاندار در خصوص همکاری کلیه دستگاه های اجرایی، بیش از80 درصد دستگاه ها نه تنها همکاری نکرده اند بلکه کارشکنی نیز شده است.

وی خاطرنشان کرد: با ورود استان به مسابقات موتورسواری کراس، قهرمانانی از استان به سطح کشور راه یافتند و به دنبال مسابقات قهرمانی کشور مسابقات آسیایی نیز در استان برگزار خواهد شد.