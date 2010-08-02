به گزارش خبرگزاری مهر، مارها ترسناکند و تنها می توانند بخزند اما قطعا قادر به خنثی کردن بمب و یا حضور در عملیات جستجو و نجات نیستند، با این حال مارهای روباتیک شاید بتوانند این داستان را تغییر دهند.

در پروژه‌ای به نام "Robotic Tentacle Manipulator " مهندسین آزمایشگاه تحقیقات نظامی آمریکا در حال ایجاد روباتهای مار گونه خودکاری هستند که می توانند به جای سربازان در موقعیتهای خطرناک حاضر شوند تا در عملیتهای جستجو و نجات و شناسایی خطرات احتمالی ناشی ازIED ها (تجهیزات قابل انفجار تقویت شده) به آنها کمک کنند.

شناسایی نوع مواد منفجره یکی از دردسرسازترین مشکلات نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان بوده است که مدتها عامل اصلی مرگ نیمی از نظامیان آمریکایی در منطقه به شمار می رفت. اکنون برای جستجو و غیر فعال کردن این مواد منفجره به جای فرستادن سربازها و ایجاد احتمال آسیب دیدگی برای آنها، مارهای روباتیک قادر به انجام این کار هستند.

مارهای روباتیک مجهز به حسگرها و سیستم ردیاب و تجسس لیزری به نام LADAR هستند که تصاویر سه بعدی از شکل اجسام و ویژگی های فیزیکی آنها ارائه می کند. حسگرهای حساس لمسی به روباتها اجازه می‌دهد تا اشیا را حس کرده و تعادل خود را برقرار کرده واجسام را بچرخانند.

این روباتها نسبت به انواع دیگر روباتها از فواید بیشتری برخوردارند:

- ابعاد آنها قابل تغییر است یعنی امکان ساخت آنها در ابعاد کوچک و یا بزرگ وجود دارد.

- می توانند بر روی سطوح ناهموار حرکت کرده و یا از پله ها بالا بروند.

- تعدادی از این مارها می توانند برای اسکن یک اتاق و دست کاری یک جسم در یک منطقه به صورت تیمی عمل می‌کنند.

- آنها می توانند مشکل باز کردن در را در روباتها رفع کنند. وجود مفصل‌های متعدد در این مارهای روباتیک می‌تواند در گرفتن و چرخاندن انواع دستگیره‌های در موثر واقع شود.

بر اساس گزارش ان بی سی، توانایی این روباتهای خودکار در برقراری ارتباط با یکدیگر یکی از اصلی ترین موارد مورد مطالعه دانشمندان به شمار می رود.