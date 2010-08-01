به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، ثبت ‌نام از دانش‌آموزان ممتاز از اول تیر ماه و در تمام مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های قزوین، البرز و تاکستان آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه خواهخد داشت.

بنابر این گزارش این جشنواره هر ساله با هدف ارتقای سطح علمی و تحصیلی دانش‌آموزان استان، ترویج مفاهیم دینی و اعتقادی در میان نوجوانان، فرهنگ‌سازی عمومی برای پذیرش معلولان در جامعه و ایجاد فضای سالم فرهنگی و تفریحی برای خانواده‌ها برگزار می‌شود و به قید قرعه به دانش‌آموزان ممتاز جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌شود.

در این جشنواره از معلولان نخبه کشور که در زمینه‌های علمی، هنری و فرهنگی سرآمد همه معلولان هستند، قدردانی می‌شود و به دانش‌آموزان ممتاز نیز بدون قرعه‌کشی جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.



این حرکت فرهنگی به همت کانون معلولین توانا اجرا خواهد شد همه ‌ساله با استقبال بیش از 20 هزار نفر از شهروندان مواجه می‌شود.



در شهر قزوین سینما تابستانی توانا از چهارم تا 12 مرداد ماه، در الوند مدرسه شهدای گمنام از 16 تا 18 مرداد ماه و در تاکستان سالن آمفی تئاتر امام علی‌(ع) از 14 تا 15 مرداد ماه، پذیرای بیش از 5 هزار دانش‌آموز هستند.

این جشنواره با مجوز رسمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و بدون اعتبار دولتی و به صورت کاملا مردمی برگزار می‌شود.

