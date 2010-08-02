رضا غفارزاده در گفتگو با مهر گفت: عملیات اجرایی پروژه بازیافت گاز دی اکسید کربن از دودکش نیروگاه بعثت به ظرفیت 50 تن در روز، بهمن ماه امسال به اتمام می رسد.

مدیرپروژه ملی بازیافت گاز دی اکسید کربن از دودکش نیروگاه بعثت گفت: این امر می تواند سالانه در حدود 20 میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه جویی داشته باشد، ضمن اینکه اگر بتوان این روش را توسعه داد، جایگزین روشهای قدیمی خواهد شد و می تواند سالانه 400 میلیون مترمکعب گاز دی اکسیدکربن در کشور را بازیافت کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون در نیروگاهها سوخت فسیلی سوزانده شده و از حرارت آن برای تولید برق استفاده می شود؛ این درحالی است که نیروگاههای کشور روزانه نزدیک به چند صد هزارتن تولید گاز CO2 دارند.

به گفته غفارزاده، برای اجرای این پروژه، 70 میلیارد ریال منبع مالی مورد نیاز است، ضمن اینکه تکنولوژی آن کاملا بومی بوده و با اجرای موفق آن، ایران به زمره کشورهای دارنده این تکنولوژی در دنیا از جمله آمریکا، آلمان و ایتالیا می پیوندد.

وی اظهار داشت: هم اکنون پایلوت پروژه در نیروگاه بعثت در حال انجام است. این درحالی است که عمده تفاوت پروژه ای که در ایران در حال اجرا است با کشورهای اروپایی این است که مصرف برق دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز آن، یک سوم دستگاههای اروپایی برق مصرف می کند.

مدیر این پروژه ملی خاطرنشان کرد: بازگشت سرمایه انجام شده برای اجرای این پروژه تنها در بخش صرفه جویی گاز، کمتر از 2 سال است. ضمن اینکه این پروژه کلیه مجوزهای فنی زیست محیطی و اقتصادی را اخذ کرده است.