کسب مقام نخست کاریکاتور از سوی جوانان هلال احمر گیلان در مسابقات کشوری

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اردوی کشوری شاخه دانش آموزی جوانان جمعیت هلال احمر کشور که به مدت یک هفته در باغرود نیشابور برگزار شد، 75 نفر از جوانان عضو جمعیت هلال احمر استان حضور یافتند و با شرکت در مسابقه های فرهنگی و ورزشی موفق به کسب مقام نخست رشته کاریکاتور شدند و مقام نخست رشته طناب کشی و نایب قهرمانی در رشته فوتسال و چادرزنی را به خود اختصاص دادند.

جمشید محمدی افزود: همچنین در این اردوها، تیم هلال احمر گیلان به دلیل اخلاق، نظم و انضباط تیمی با دریافت کاپ اخلاق این دوره از اردوها به عنوان استان برتر معرفی شد.

وی اظهار داشت: زیارت حرم مطهر علی ابن موسی الرضا (ع)، افزایش حس نوعدوستی و همکاری و برگزاری مسابقات ورزشی، امدادی و تمرین زندگی در شرایط سخت، از مهمترین اهدافی بود که در این اردو به اجرا در آمد.

اردوی کشوری شاخه دانش آموزی سازمان جوانان هلال احمر کشور با حضور دو هزار نفر از اعضای جوانان سراسر کشور برگزار شد.