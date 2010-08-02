صف آرایی نظام سلطه در برابر اسلام/ باید از مدیران پاک استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی ظهر یکشنبه در دومین کارگاه آموزشی توجیهی اعضای کمیته پدافند غیرعامل اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت: امروز با اطمینان می توان گفت که نظام سلطه جهانی با تمام وجود در برابر اسلام صف آرایی کرده است.

وی در تعریف بصیرت با اشاره به توان تحلیل کلان از صحنه اظهار داشت: ملت ایران به ملت تاریخ ساز تبدیل شده و انقلاب اسلامی ما را در این موقعیت قرار داده است.

جوانی با بیان اینکه بین پیشرفتهای انقلاب اسلامی و تحریمهای دشمنان رابطه ای وجود دارد، تصریح کرد: دشمن در مواقعی فشار را مضاعف می کند که احساس نگرانی کرده باشد و در 31 سال گذشته اکنون درنقطه ای قرار گرفته ایم که اوج عصبانیت دشمنان را ملاحظه می کنیم.

وی شناخت وضعیت جبهه خودی و دشمن را از مولفه های بصیرت دانست و افزود: هر انقلاب دشمنان اولیه و ثانویه دارد.

جوانی با اشاره به اینکه دلیل دشمنی نظام سلطه با جمهوری اسلامی مشخص است، یادآور شد: امروز امید دشمن به جریانات داخلی کشور است و این برای دشمن به این معناست که جمهوری اسلامی در داخل با موانعی روبروست و به این چالشها دل خوش کرده است.



مسئول اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه عدم مبارزه جدی با فساد در کارگزاران دولت از عوامل ایجاد فتنه بود، اظهار داشت: نظام اسلامی نیاز به مدیران پاک دست دارد و در این زمینه غفلتی صورت گرفت.

وی در ادامه گفت: انحراف در دوره سازندگی شروع شد و در دوره دوم خرداد عمق بیشتری پیدا کرد اما به لطف خدا اصولگرایان توانستند مجددا این مسیر را اصلاح کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز در این مراسم اظهار داشت: پدافند غیرعامل برای نظام اسلامی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

عبدالوحید فیاضی با اشاره به اینکه اسلام و نهضتهای اسلامی حرکت های اصلاحی در معرض آسیب هستند، تصریح کرد: هر روز در معرض تهدید بیشتری هستیم و با مقاومتهای مردم و صرف هزینه های سنگین توانسته ایم ایمن شویم.

وی افزود: درنظام اسلامی که همه حمله ها براندیشه ها است باید یک نهاد فکری درجامعه ایجاد کنیم تا بتواند قدرت بازدارندگی را بالا ببرد.

فیاضی یادآور شد: افزایش قدرت بازدارندگی در جامعه از وظایف پدافند غیرعامل است.