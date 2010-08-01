صید میگو در بوشهر 50 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسن تنگستانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: صیادان این استان در نخستین هفته صید میگو حدود 210 تن میگو صید کردند این در حالیست که طی مدت مشابه سال قبل میزان صید صیادان این استان 400 تن بوده است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته دو هزار و 159 تن میگو از خلیج فارس برداشت شد اما امسال طبق برآورد پژوهشکده میگوی کشور مسقر در بوشهر امسال ذخایر این آبزی هزار و 670 تن است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر با بیان این که بیش از هفت هزار صیاد در صید میگو مشارکت دارند، گفت: حدود 40 درصد میگوی کشور در استان بوشهر صید می شود که 65 درصد ذخایر میگوی استان از گونه ببری سبز مابقی گونه های سفید و سرتیز هستند.

تنگستانی با بیان این که تمامی صیادان موظب به رعایت ممنوعیت صید در مناطق نوزادگاههای میگو هستند، گفت: مناطق نوزادگاههای میگو استان بوشهر واقع در نیروگاه و دلوار در عمق کمتر از پنج متر و اطراف مطاف در عمق کمتر از 10 متر هستند.

وی اظهار داشت: همچنین زیستگاه های مصنوعی که در منگف ، اولی ، گناوه ، دیر ، خارگ احداث شده اند تا شعاع نیم مایلی صید میگو ممنوع است.