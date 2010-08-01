سردار حسین رحیمی در حاشیه برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال و مطبوعات محلی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: دنیای امروز دنیای مجازی و سایبری است و دشمن به شدت روی این بخش سرمایه گذاری کرده است.

وی با بیان اینکه جنگ امروز ما جنگ نرم است خاطرنشان کرد: آشنایی ما درزمینه رسانه ها و فناوری های نوین کمک های زیادی را می تواند هم درمقابله با جنگ نرم و هم در رابطه با بحث استفاده از فرصتهایی که برای ما در این بخش ایجاد می شود را فراروی ما قرار دهد.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه کار آشنایی با رسانه ها و فناوری های نوین باید به طور جدی در تمام بخش ها و برای همه گرو ههای جامعه پیگیری شود، آعنوان کرد: مردم باید به طور جدی تلاش کنند تا خود و خانواده شان با بحث دیجیتال، سایبر و دنیای مجازی آشنا شوند.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه کار نیروی انتظامی پیشگیری است بیان داشت: ما حتی قبل از پیشگیری، پیش بینی را هم در دستور کار خود قرار داده ایم.

وی با تاکید بر سرمایه گذاری در حوزه فناوری و اطلاعات یادآور شد: با استفاده از این سرمایه گذاری ها با بخش زیادی از جرائم رایانه ای مقابله جدی خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان همچنین با تاکید بر کار فرهنگی و آشنایی مردم با ترفند های مجرمین در زمینه فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: در این صورت است که مردم می توانند با انواع سوء استفاده ای اخلاقی، سیاسی و حتی اقتصادی که امروزه یکی از زمینه های جدی کلاهبرداری بحث رسانه های مجازی است آشنا شوند.

سردار رحیمی یادآور شد: با پیش بینی و پیشگیری پلیس و همچنین آگاه ساختن مردم می تواند در مقابله با جرائم رایانه ای و دیگر مشکلات موجود در این زمینه موثر باشد.