تمامی معابر زاهدان قدیمی و فرسوده است

سرهنگ مهدی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان گفت: با توجه به بودجه ها و درآمد مالی کمی که شهرداریها در این استان دارند و قیمت بالای زمین و املاک در این استان مرزی تعریض معابر سطح شهرها امکان پذیر نیست.

یوسفی اظهار داشت: زاهدان که به عنوان مرکز استان است و کلانشهر محسوب می شود از زیرساختهای روان سازی مناسب ترافیک مانند دور برگردانهای مناسب که ساده ترین مسئله است هنوز بر خوردار نیست.

وی افزود: به وجود و ساخت بزرگ راه و اتوبان در آینده ای نه چندان دور، نیاز اساسی تمامی شهرهای سیستان و بلوچستان با توجه به رشد جمعیت و بهم پیوستن مناطق تابعه به حوزه های اصلی شهرها خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سیاستهایی چون سهمیه بندی بنزین هم نتوانسته و نمی تواند از میزان رشد ماشینها در سطح معابر بکاهد.