بیلبوردهای هوشمند با شما حرف می زنند!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان IBM اعلام کردند در حال ساخت فناوری هستند که می تواند منجر به ارائه تبلیغات تجاری سفارشی شود که علائق فردی مخاطبان خود را هدف قرار می دهند.

در حال حاضر نمایشگرهای دیجیتال تبلیغاتی را می توان در ایستگاه های قطار یا اتوبوس و یا بر روی نمای ساختمانهای بزرگ در حالی مشاهده کرد که تبلیغاتی کلی را درباره تعدادی از محصولات تجاری پخش می کنند.

اما نمایشگرهای دیجیتال تبلیغاتی جدید عملکردی مشابه نمایشگرهایی دارند که در فیلم مشهور "گزارش اقلیت" استیون اسپیلبرگ به تصویر کشیده شدند. در این فیلم شخصیت اصلی داستان با تعدادی از نشانه های دیجیتال مواجه می شد که در هنگام ورود وی به یک فروشگاه نام او را صدا می کردند.

IBM اعلام کرد فناوری در حال تکمیل آنها از مواجه مصرف کنندگان با دریایی از تبلیغات گیج کننده تجاری جلوگیری خواهد کرد زیرا با استفاده از این فناوری جدید، فرد تنها در معرض تبلیغات محصولی قرار خواهد گرفت که متناسب با نوع نیاز وی باشد.

این سیستم با استفاده از همان فناوری بی سیمی کار می کند که کارتهای مسافرتی متروهای لندن به آن مجهزند. استفاده از این برچسبها که به RFID شهرت دارند در ساخت انواع کارتهای اعتباری یا سیم کارتهای تلفن همراه مورد استفاده قرار می گیرد.

با رمزگذاری اطلاعات فردی در این تراشه ها، نمایشگرهای تبلیغاتی دیجیتال می توانند هویت افراد را با عبور از برابر نمایشگر شناسایی کرده و تبلیغی را متناسب با عادتهای خرید و یا علائق آنها پخش می کنند.

بر اساس گزارش تلگراف، این بیلبوردهای دیجیتال به عنوان بخشی از برنامه "سیاره ای هوشمندتر" موسسه IBM که با هدف استفاده از فناوری های جدید در راستای کارامد تر کردن و آسانتر کردن زندگی انسانها آغاز شده، در حال تکمیل است.