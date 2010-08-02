به گزارش خبرنگار مهر، تیم "ب" والیبال که به منظور پشتوانه سازی تیم ملی و همچنین حضور در رقابتهای آسیای میانه تشکیل شده است، روز گذشته یکشنبه دومین اردوی آمادهسازی را در تهران به پایان رساند.
این تیم روز چهارشنبه و به منظور برپایی یک اردوی 12 روزه عازم بلغارستان میشود. این نخستین اردوی برون مرزی تیم "ب" والیبال به حساب میآید که برای آن 4 دیدار تدارکاتی نیز پیشبینی شده است.
پیمان اکبری سرمربی تیم "ب" والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اردو در کمپ تمرینی که در فاصله 200 کیلومتری صوفیه قرار دارد، برپا میشود. برای برگزاری این اردو با 16 بازیکن عازم بلغارستان میشویم.
وی با اشاره به برگزاری 4 دیدار دوستانه در این کمپ تمرینی گفت: فعلا انجام این تعداد اردو نهایی شده است. اما اینکه این بازیها مقابل چه تیمهایی برگزار میشود یا اینکه امکان افزایش تعداد دیدارها وجود دارد یا نه؛ اصلا مشخص نیست.
تیم "ب" والیبال کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیایی میانه آماده میشود. این رقابتها شهریورماه امسال در کلکته هند برگزار میشود.
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