به گزارش خبرنگار مهر، تیم "ب" والیبال که به منظور پشتوانه سازی تیم ملی و همچنین حضور در رقابت‎های آسیای میانه تشکیل شده است، روز گذشته یکشنبه دومین اردوی آماده‎سازی را در تهران به پایان رساند.

این تیم روز چهارشنبه و به منظور برپایی یک اردوی 12 روزه عازم بلغارستان می‎شود. این نخستین اردوی برون مرزی تیم "ب" والیبال به حساب می‎آید که برای آن 4 دیدار تدارکاتی نیز پیش‎بینی شده است.

پیمان اکبری سرمربی تیم "ب" والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اردو در کمپ تمرینی که در فاصله 200 کیلومتری صوفیه قرار دارد، برپا می‌شود. برای برگزاری این اردو با 16 بازیکن عازم بلغارستان می‎شویم.

وی با اشاره به برگزاری 4 دیدار دوستانه در این کمپ تمرینی گفت: فعلا انجام این تعداد اردو نهایی شده است. اما اینکه این بازی‎ها مقابل چه تیم‎هایی برگزار می‎شود یا اینکه امکان افزایش تعداد دیدارها وجود دارد یا نه؛ اصلا مشخص نیست.

تیم "ب" والیبال کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیایی میانه آماده می‎شود. این رقابت‎ها شهریورماه امسال در کلکته هند برگزار می‎شود.