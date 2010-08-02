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۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

برای برپایی سومین اردو/

تیم "ب" والیبال چهارشنبه عازم بلغارستان می‌شود

تیم "ب" والیبال چهارشنبه عازم بلغارستان می‌شود

تیم "ب" والیبال کشورمان نخستین اردوی برون مرزی خود را از روز چهارشنبه در بلغارستان برپا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم "ب" والیبال که به منظور پشتوانه سازی تیم ملی و همچنین حضور در رقابت‎های آسیای میانه تشکیل شده است، روز گذشته یکشنبه دومین اردوی آماده‎سازی را در تهران به پایان رساند.

این تیم روز چهارشنبه و به منظور برپایی یک اردوی 12 روزه عازم بلغارستان می‎شود. این نخستین اردوی برون مرزی تیم "ب" والیبال به حساب می‎آید که برای آن 4 دیدار تدارکاتی نیز پیش‎بینی شده است.

پیمان اکبری سرمربی تیم "ب" والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اردو در کمپ تمرینی که در فاصله 200 کیلومتری صوفیه قرار دارد، برپا می‌شود. برای برگزاری این اردو با 16 بازیکن عازم بلغارستان می‎شویم.

وی با  اشاره به برگزاری 4 دیدار دوستانه در این کمپ تمرینی گفت: فعلا انجام این تعداد اردو نهایی شده است. اما اینکه این بازی‎ها مقابل چه تیم‎هایی برگزار می‎شود یا اینکه امکان افزایش تعداد دیدارها وجود دارد یا نه؛ اصلا مشخص نیست.

تیم "ب" والیبال کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیایی میانه آماده می‎شود. این رقابت‎ها شهریورماه امسال در کلکته هند برگزار می‎شود.

کد مطلب 1126602

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