مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با سند راهبردی سازمان دارالقرآن کریم که پیش بینی شده تدوین آن شهریور ماه به پایان رسیده و از سال آتی اجرایی شود گفت: با توجه به محدود بودن امکانات مالی و نیروی انسانی در سازمان دارالقرآن باید به نحوی عمل کنیم که حداکثر بهره وری را از شرایط لازم به دست آوریم و به نظر می رسد که بهترین راه رسیدن به این شرایط تدوین یک سند راهبردی است تا راهبردهای اصلی سازمان را مشخص کند.

وی افزود: این سند می تواند نشان دهد با امکاناتی که در اختیار داریم بیشتر روی چه حوزه هایی سرمایه گذاری کنیم، چه موضوعاتی را باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم. این سند راهبردی با مدنظر قرار دادن اساسنامه سازمان تبلیغات که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و چشم انداز بیست ساله کل نظام طراحی شده است.

قره شیخلو با اشاره به هدف از تدوین این سند راهبردی گفت: ما به تدوین اهداف تازه ای برای فعالیتهای خود نیاز داشتیم، به همین دلیل تدوین آن طولانی تر از حد انتظار شد، چرا که کار سنگین بود و تمام هدف روی کیفیت نهایی متمرکز شده بود، به همین جهت زمان بیشتری برای تدوین آن در نظر گرفتیم و آخر شهریور ماه را به عنوان زمان ابلاغ اعلام کردیم.

تنظیم برنامه ها مطابق با سند راهبردی

رئیس سازمان دارالقرآن کریم در رابطه با ضمانت اجرایی این سند راهبردی اظهار داشت: زمانی که این سند آماده شود، تمام برنامه ها و فعالیتهای سازمان در چارچوبی قرار می گیرند که این سند تعیین کرده است. از آنجا که سازمان دارالقرآن به عنوان یک مجموعه مستقل عمل می کند برای اجرای این سند مشکلی نخواهیم داشت.

وی اضافه کرد: درحال حاضر مهمترین دغدغه تدوین این سند به عنوان یک کار کارشناسی شده است و تا زمانی که به عنوان رئیس سازمان دارالقرآن فعالیت می کنم به طور جدی اجرای این سند راهبردی را مدنظر خواهم داشت.

بهره وری مهمترین اصل سند راهبردی

مهدی قره شیخلو در رابطه با دستاوردهای سند راهبردی سازمان دارالقرآن کریم نیز تصریح کرد: مهمترین عاملی که در این سند دنبال می کنیم بحث بهره وری است. با توجه به شرح وظایف دارالقران باید حداکثر استفاده را از این امکانات با تمام محدودیتها ببریم. این سند به موضوعات مختلفی اشاره می کند، ابتدا آینده سازمان را ترسیم کرده، تعریف خود را از سازمان دارالقرآن مشخص کنیم. سپس برنامه ها و اهداف سازمان دارالقرآن را مشخص کنیم. این مباحث کلیدی اگر روشن نشود کارهای ما کیفی و تأثیرگذار نخواهد بود.

توجه به بحث مفاهیم

رئیس سازمان دارالقرآن کریم به عنوان یکی از مباحث مورد توجه این سند به بحث مفاهیم قرآنی اشاره کرد و گفت: به دنبال راهکارهای جدی هستیم تا بتوانیم این مفاهیم را وارد زندگی روزمره مردم کنیم تا آنها این مفاهیم را لمس کنند. این بحثهای اساسی در این سند باید مورد توجه قرار گیرد تا اگر طی پنج یا 10 سال آینده به گذشته نگاه کنیم، حس کنیم راه را درست رفته ایم و بنا به امکاناتی که داشته ایم کاری را که باید انجام داده و نسبت به شرایط از دست رفته احساس تأسف نداشته باشیم.