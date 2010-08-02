تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه یازدهم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و یکم شعبان سال 1431 هجری قمری و برابر است با دوم اوت سال 2010 میلادی.

- دومین دوره مسابقات والیبال AVC کاپ آسیا امروز طبق برنامه زیر در ارومیه پیگیری می‌شود:

* ژاپن - قزاقستان (گروه B - ساعت 10)

* چین - هند (گروه A - ساعت 13:30)

* کره جنوبی - استرالیا (گروه B - ساعت 15:30)

* چین تایپه - ایران (گروه A - ساعت 18)

- نشست کمیته استیناف در مورد پرونده شکایت علی دایی از فدراسیون فوتبال امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود.

- تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان در ادامه دیدارهای تدارکاتی در اردوی آماده سازی آلمان امروز برابر تیم "اف سی زولد" که در دسته سوم این کشور بازی می‌کند، قرار می‌گیرد.

- مسابقات تیراندازی قهرمان جهانی و انتخابی المپیک امروز در مواد مختلف در شهر مونیخ آلمان پیگیری خواهد شد.