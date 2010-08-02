زمینه ارائه تسهیلات بانکی به مؤسسات قرآنی فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام موسی صفی‌خانی اظهار داشت: یکی از فعالیتهای جدی ما در زمینه مؤسسات قرآنی واگذاری مسئولیتهای اجرایی مؤسسات قرآنی به مردم است، این تصمیم بر اساس اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی فعالیتهای دولتی اتخاذ شده است.



وی افزود: نگاه ما این است که مؤسسات قرآنی روی پای خود بایستند و اگر قرار است کمکی به آنها بشود، بطور غیرمستقیم انجام گیرد زیرا در غیر این صورت یک مؤسسه تا زمانی فعال خواهد بود که ما از آن حمایت کنیم.



صفی‌خانی گفت: بنای ما در ارائه مجوز به مؤسسات قرآنی این است که هیئت مؤسس آن توانایی مدیریت کار قرآنی را داشته باشند، در چنین شرایطی این افراد می‌توانند با دستگا‌ههای دولتی تعامل پیدا کرده و از ظرفیتهای آنان و ظرفیتهای مردمی در این زمینه بهره برند.



مدیرکل ارتباطات سازمان دارالقرآن الکریم با بیان اینکه مدیران کل دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در برخی استانها طی بخشنامه‌ای به مسئولان مختلف استان ابلاغ کرده‌اند با مؤسسات قرآنی همکاری لازم را خواهند داشت، ‌گفت: مؤسسات قرآنی می‌توانند ضمن انعقاد تفاهمنامه از طریق اتحادیه‌های استانی نسبت به اجرای برنامه‌های این ادارات اقدام کنند.



صفی‌خانی افزود: هماهنگیهایی با بسیاری از بانکهای دولتی و خصوصی برقرار کرده‌ایم و زمینه‌ را برای ارائه تسهیلات و وام بانکی به مؤسسات قرآنی فراهم آورده‌ایم.



وی افزود: با هماهنگی وزارت نیرو و نفت نیز هزینه‌های مصرفی این مؤسسات به عنوان هزینه آموزشی محاسبه می‌شود.



مدیرکل ارتباطات سازمان دارالقرآن الکریم گفت: متأسفانه هنوز در میان جامعه، کمک به مؤسسات قرآنی جا نیفتاده است که باید با ارائه کار بسیار مطلوب، آموزشهای متقن و تعامل مناسب با مردم از سوی این مؤسسات این امر نیز محقق شود.