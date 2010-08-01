حسین محبی مجری طرح این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری اوایل هفته گذشته در تهران آغاز شده و هم اکنون گروه در خانه ای در تجریش مشغول تصویربرداری هستند. تصویربرداری تا هفته آینده ادامه خواهد داشت و تدوین و صداگذاری نیز به طور همزمان توسط موحد شادرو آغاز می‌شود.

وی افزود: به تازگی بهنوش بختیاری به جای شهره قمر که حضورش در این پروژه منتفی شد به جمع بازیگران پیوسته و از امروز مقابل دوربین رفت.

شهرام قائدی، علیرضا خمسه، نعیمه نظام دوست، شهین تسلیمی، حامد پارسا، مجید شهریاری، محمد معتمدی، اسدالله یکتا، فرهاد عالی داعی، حامد جوادی، مهدی مهری، آرینا حجتی، امیرارسلان هاشمی، سپیده توفیقی و خشایار راد از دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند که تاکنون همگی آنان مقابل دوربین رفته‌اند.

این فیلم برای نمایش از شبکه سینمای خانگی تولید می‌شود و سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از بازنویسی فیلمنامه: حمید برزگر، مدیر تولید: وحید سیفی، سرمایه گذار: پویا پیامی آزاد، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: امیرعباس حسینی، مدیر تصویربرداری: هوشنگ غفوری، صدابردار: ابراهیم بخشی، طراح صحنه و لباس: سروناز آقازمانی، موسیقی متن: محمدرضا نیکفر، منشی صحنه: مژگان قاضی زاده، عکاس: لیلا خوش کنار، مدیر تدارکات: آرش کمالی، انتخاب بازیگران: حسین محبی.

