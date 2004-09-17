موسويان در واكنش به ارائه پيش نويس سه كشور اروپايي:متن اين پيش نويس منطقي و در چارچوب گزارش البرادعي نيست // از روسيه انتظار ديگري داشتيم

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين موسويان سخنگوي هيات مذاكره كننده ايراني در اجلاس شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در جمع خبرنگاران گفت: متن پيش نويس سه كشور اروپايي منطقي نيست براي اينكه پيش نويسي كه شوراي حكام تصويب مي كند و در دستور كار قرار مي دهد بايد در چارچوب گزارش مديركل باشد.

موسويان گفت: گزارش البرادعي حاكي از پيشرفت هاي بسياري در پرونده هسته اي ايران بود و نشان داد خيلي از مسايل عمده حل و فصل شده است.

وي به پيشرفت ها و بهبودهايي كه در روند همكاري ايران و آژانس در گزارش مديركل آمده است اشاره كرد و گفت: ما از مارس 2004 اصرار داشته ايم پرونده هسته اي ايران بسته شود و اين امر به گزارش البرادعي مربوط بود.

موسويان گفت: خوشبختانه گروه نم و شوراي حكام پذيرفته است گزارش نهايي را تا ماه نوامبر ارائه كند و ما اطمينان داريم ابهامات تا نوامبر حل و فصل مي شود و ثابت خواهد شد ايران در قالب NPT عمل كرده است.

سخنگوي هيات ايراني در شوراي حكام با اشاره به تلاش هاي آمريكا براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت گفت: خوشبختانه هيچ يك از اهداف آمريكا تاكنون محقق نشده است زيرا آنان مي خواستند پرونده ايران در همين اجلاس به شوراي امنيت ارجاع شود و يا اگر به ماه نوامبر موكول شد طوري قطعنامه تنظيم شود كه بخاطر غني سازي اورانيوم پرونده ايران تا 31 اكتبر خود به خود به شوراي امنيت ارجاع شود اما اروپايي ها بر موضع خود مبني بر فرصت دادن به ايران تا 31 اكتبر اصرار دارند و غير متعهدها نيز با فشارهايي كه آورده اند باعث اصلاحاتي در قطعنامه شده اند.

موسويان گفت: موضعگيري چين خوب بود اما از روسيه توقع بيشتري داشتيم زيرا انتظار داشتيم روسيه با سه كشور اروپايي بر اساس گزارش مديركل مذاكره كند اما اينگونه نشد.

موسويان با بيان اينكه احتمال ارائه پيش نويس اروپايي ها به عنوان قهرماني نهايي بعيد نيست گفت:ما تا اجلاس نوامبر فاصله زيادي داريم و در اين مدت همكاري هاي خود را با گروه نم ادامه خواهيم داد و گفتگوهاي ما با سه كشور اروپايي مي تواند ادامه يابد.