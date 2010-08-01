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۱۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

محمود الابرش:

دیدار روسای پارلمان کشورهای اسلامی از نوار غزه به تعویق افتاد

دیدار روسای پارلمان کشورهای اسلامی از نوار غزه به تعویق افتاد

رئیس مجلس سوریه از تعویق دیدار 9 رئیس پارلمان عربی و اسلامی از نوار غزه به علت درخواست مطرح شده از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، "محمود الابرش" با اشاره به اینکه پیش از این مقرر بود روسای پارلمان های کشورهای عربی و اسلامی در روز سوم آگوست (12 مردادماه) به غزه تحت محاصره سفر کنند، افزود: تعویق دیدار از غزه به علت درخواست تشکیلات خودگردان از مقامات قاهره به وجود آمده است.

وی ادامه داد: تشکیلات خودگردان اخیرا با ارائه پیامی به وزارت خارجه مصر اعلام کرده بود که زمان برای دیدار روسای پارلمان های عربی و اسلامی از غزه مناسب نیست.

پیش از این مقرر بود روسای پارلمان کشورهای ایران، سوریه، ترکیه، الجزایر، پاکستان، اندونزی، اوگاندا، سودان و یمن در روز سوم آگوست سفری به نوار غزه تحت محاصره داشته باشند.

کد مطلب 1126659

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