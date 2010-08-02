موضوع مهدویت به نحو مطلوب در جامعه تبیین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کمال الدین خداداده، بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با مشاوران جوان مناطق 14 گانه آموزش و پرورش استان گفت: مسلمانان در طول تاریخ اسلام در زمینه مهدویت از دو محور افراط و تفریط آسیب دیده اند که هر دو امر ریشه در خشکاندن اندیشه ناب مهدویت داشته است.

وی با اشاره به فعالیت صورت گرفته در زمینه مهدویت در سطح حوزه های علمیه افزود: با توجه به اهمیت موضوع، منابع و کتابهای تخصصی مرتبط با موضوع مهدویت در سطح جامعه و مدارس اندک است.

حجت الاسلام خداده با بیان اینکه در آمریکا 157 دانشکده با موضوع آخرالزمان شناسی فعالیت می کنند، تصریح کرد: پرداختن به موضوع آخرالزمان به ویژه از سال1990 در سینمای غرب به گونه ای است که 65 درصد فیلم های پرهزینه تولید شده در غرب مربوط به آخرالزمان است.

مدیر سازمان جوانان استان با اشاره به اینکه 450 آیه قرآن کریم مرتبط با موضوع مهدویت است، خاطرنشان کرد: علاوه بر قرآن وجود تفاسیر و احادیث گوناگون نشان از غنای محتوایی موضوع فوق در اسلام دارد.

حجت الاسلام خداده در ادامه از انتشار و توزیع کتاب منشور جوان به همت سازمان ملی جوانان استان زنجان خبر داد و گفت: کتاب منشور جوان حاوی سفارشات حضرت علی(ع) و مشتمل بر نکته های آموزنده برای اشخاص مختلف در تمام اعصار از جمله برای فرزندانشان است که در پنج هزار نسخه تهیه و در اختیار جوانان قرار گرفت.

وی افزود: کتاب منشور جوان با دسته بندی پندهای موجود در پنچ محور اصلی ارتباطی برگرفته از آثار شهید مرتضی مطهری و با محوریت ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با سایر مخلوقات است.

حجت الاسلام خداده افزود: کتاب منشور جوان برای آسانی کار و به منظور فهم سریع تر و بهتر مطالب موجود در وصیت نامه حضرت علی(ع) در سه زمینه کلمات و جملات ارتباطی، یادآوری دانسته ها و ارائه جهان بینی صحیح اسلامی شامل پندها و دستورات اخلاقی و بیان برخی حکمت پندها و دستورات اخلاقی تدوین شده است.