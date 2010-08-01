به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از نشریه فوکوس،"هلموت اشمیدت" صدر اعظم اسبق آلمان با اظهار ناامیدی درباره عملکرد سیاستمداران اتحادیه اروپا اظهار داشت: در حال حاضر اروپا بدون رهبر است.

وی افزود: در حال حاضر هیچ شخصی به عنوان رهبر در اتحادیه اروپا عمل نمی کند. شرایطی فعلی ما خیلی بدتر ازدوران بعد از جنگ جهانی دوم در سالهای شصت است.

اشمیدت همچنین در بخش دیگری از این گفتگو شدیدا به روند گسترش اتحادیه اروپا انتقاد کرده و سرعت گسترش این اتحادیه را مسخره و مهمل خواند. وی با اشاره به بعضی اعضای جدید، پذیرفتن آنها در اتحادیه اروپا را بدون اینکه قواعد خود آنها را با این مجموعه تطبیق داده باشند یک خطای فاجعه بار ارزیابی کرد.

اشمیدت همچنین اظهار داشت که در بین شهروندان اروپایی یک بی اعتنایی به گروهها و اقشار سیاسی دیده می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاستمداران آلمانی تازه بعد از پایان خدمت توجه مردمی را کسب می کنند، اظهار داشت: این به این موضوع ارتباط دارد که آلمانی ها در حال حاضر از رهبرانشان ناراضی هستند.