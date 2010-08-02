توافق ایران، چین و روسیه برای ساخت خط لوله گاز اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت دو هفته از امضای قراردادی بین شرکت ملی گاز ایران و ASB ترکیه برای تکمیل قطعه چهارم خط لوله ششم سراسری، پیش بینی می شود به زودی قرارداد ساخت خط لوله نهم سراسری برای انتقال مستقیم گاز پارس جنوبی به اروپا به کنسرسیومی متشکل از یک شرکت خصوصی داخلی، ساینوپک چین و یک شرکت روسی واگذار شود.

در این میان، اخیرا یک شرکت خصوصی پیشنهادی مبنی بر ساخت خط لوله نهم سراسری به روش B.O.O (ساخت، تملک، بهره برداری) ارائه کرده که شرکت ملی گاز ایران با اجرای این طرح موافقت کرده است.

برهمین اساس، تاکنون یک تفاهم نامه بین شرکت ساینوپک چین و بخش خصوصی امضا شده است و مذاکرات با طرف روسی هم برای پیوستن به کنسرسیوم سه جانبه مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.

با توجه به موافقت شرکت ملی گاز ایران برای اجرای ساخت خط لوله نهم سراسری به روش B.O.O ، قرار است بخش عمده منابع فاینانس طرح توسط شرکای خارجی و خصوصی تامین شود.

این در حالی است که خرداد ماه امسال هم نمایندگان ویژه رئیس جمهور ساخت خط لوله یکهزار و 850 کیلومتری نهم سراسری برای صدور مستقیم گاز ایران با سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد و 325 میلیون یورویی را تصویب کرده بودند.

بر اساس برنامه تعیین شده باید این خط لوله به منظور صدور مستقیم گاز تولیدی فازهای میدان مشترک پارس جنوبی به ترکیه و سپس اروپا در چهار قطعه باید در مدت سه سال در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

ظرفیت انتقال گاز طبیعی خط لوله نهم سراسری حدود 110 میلیون متر مکعب در روز بوده که قرار است در 4 قطعه اهواز- عسلویه به طول 605 کیلومتر، اهواز- کرمانشاه به طول 461 کیلومتر، کرمانشاه - میاندوآب به طول 348 کیلومتر و میاندوآب - مرز بازرگان به طول 436 کیلومتر ساخته شود.

از سوی دیگر با موافقت نمایندگان ویژه رئیس جمهور، مقرر شده است که به منظور افزایش پایداری انتقال گاز طبیعی به مشتریان اروپایی هیچ گونه انشعابی از خط لوله نهم سراسری به شبکه شهری و روستایی کشور کشیده نشود.

همچنین پیشتر مقرر شده بود برای تامین مالی ساخت این خط لوله انتقال گاز، 2 تاسیسات تقویت فشار گاز و سایر تاسیسات جانبی مقرر شده که بیش از 825 میلیون یورو از محل منابع داخلی وزارت نفت و مبلغ 500 میلیون یورو از محل فاینانس به این طرح گازی اختصاص داده شود.

پرده برداری از مسیرهای انتقال گاز ایران به اروپا

به گزارش مهر، در حال حاضر وزارت نفت قصد دارد از 2 مسیر خط لوله ششم سراسری و نهم سراسری برای انتقال مستقیم گاز به مرز ترکیه و سپس سایر خریداران اروپایی اقدام کند.

در شرایط فعلی ساخت قطعات اول و دوم خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی 611 کیلومتر به پایان رسیده و ساخت قطعه سوم حدفاصل اهواز – دهگلان و قطعه چهارم از میاندوآب تا مرز بازرگان به ترتیب به سازندگان داخلی و ASB ترکیه واگذار شده است.

با تکمیل و ساخت قطعات باقی مانده از خط لوله ششم و نهم سراسری در مجموع روزانه بیش از 220 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ظرفیت شبکه انتقال گاز ایران افزوده می شود که با این ظرفیت امکان تامین پایدار و مطمئن گاز طبیعی مشتریان اروپایی در بلند مدت فراهم خواهد شد.

پیش بینی می شود حجم صادرات گاز طبیعی ایران در سال 2011 میلادی باید به 43 میلیون متر مکعب و تا پایان سال 2014 میلادی مجموع صادرات گاز به صورت خط لوله و LNG باید از مرز 229 میلیون متر مکعب در روز عبور کند.

بررسی وضعیت فعلی جایگاه گاز ایران در مبادلات منطقه ای و بین المللی نشان می دهد که تاکنون قراردادهای صادرات و سوآپ گاز طبیعی ایران به ترکیه، ارمنستان و جمهوری نخجوان عملیاتی شده است و پیش بینی می شود قرارداد فروش گاز به پاکستان تا سال 2014 میلادی اجرایی شود.

البته اجرای قرارداد فروش گاز به ای.جی.ال سوئیس با تاخیر مواجه است، ضمن آنکه مذاکرات برای صادرات گاز به عراق، سوریه، هند، چین و چند شرکت اروپایی پیگیری می شود.