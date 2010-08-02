محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر اهداف سازمان تیمهای ملی بسکتبال از اعزام تیم ملی به تورنمنتهای بینالمللی و انجام دیدارهای دوستانه را تشریح کرد و اظهار داشت: تیم ملی اعزام نمیشود که بسکتبال را آموزش دهد که اگر این چنین بود، انتظاری غیر از برد نداشتیم. تیم ملی به تورنمنتهایی چون جام استانکوویچ میرود تا یاد بگیرد.
وی با اشاره به دیدارهای برگزار شده در رقابتهای جام استانکوویچ تصریح کرد: اسلوونی یکی از حریفان ما در رقابتهای قهرمانی جهان است. بازی با این تیم ترس بازیکنان را کم کرد. تیم ملی مغلوب استرالیا شد اما این شکست از چهار پیروزی هم با ارزشتر بود چون یاد گرفتند که میتوان با تیمهای بزرگ هم جنگید.
رئیس فدراسیون بسکتبال با اذعان به اینکه تیم ملی هر دو دیدار خود مقابل چین را ضعیف برگزار کرد، اعلام کرد که همین باختها در آینده تاثیر مثبت در تیم خواهد داشت.
مشحون گفت: پیروزی همیشگی در دیدارهای دوستانه میتوانند دردسرساز هم باشند چون فکر میکنیم شرایط همیشه برای این نتیجه فراهم است. اصلا این چه مسابقات تدارکاتی است که در آن فقط پیروزی رقم بخورد؟ باید با تیمهایی دیدار تدارکاتی داشت که در آنها شانس شکست بیشتر باشد!
وی به جریان دیدار تیم ملی بسکتبال مقابل چین در روز پایانی مسابقات جام استانکوویچ اشاره کرد و افزود: در دو کوارتر ابتدایی بازی، ایران تیم برتر میدان بود اما در نیمه دوم شرایط به سود حریف تغییر کرد آنهم با اختلاف امتیاز بالا.
مشحون تاکید کرد: اینکه بازیکنان بدانند احتمال چنین تغییراتی در رقابتهای رسمی هم وجود دارد و اصلا چه شد که این تغییر ایجاد شد، تجربهای است که از همین مسابقات عاید حال بسکتبال شد. برای ما همین کافی است.
رئیس فدراسیون بسکتبال ضمن بیان اینکه پیروزی در دیدارهای دوستانه خوشحالی زیادی ندارد، یادآور شد: از شکستها هم متاثر نمیشویم برای ما خوب بازی کردن در چنین میادینی مهمترین رکن است. در عین حال همه باختها بررسی می شوند تا نتیجه آنها تجربهای برای ملیپوشان باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به عملکرد تیم ملی در تورنمنت جام استانکوویچ نمره منفی تعلق میگیرد؟ اظهار داشت: نه؛ کارشناسان واقعی چنین نمرهای نمیدهند چون اصلا برای برد نرفته بودیم. برای ما بازیهای آسیایی و پیروزی در این بازیها مهم است. حتی مسابقات جهانی هم به این اندازه مهم نیست.
* غیبت حامد حدادی و حامد آفاق تا چه اندازه در شکستهای تیم ملی در مسابقات جام استانکوویچ تاثیرگذار بود؟
مشحون در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: خیلی زیاد چون غیبت این دو 40 درصد تواناییهای تیم را کم کرده بود. حدادی و آفاق در کنار صمد نیکخواه بهرامی، مهدی کامرانی و اوشین ساهاکیان ترکیب اصلی تیم ملی را تشکیل میدهند.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال کشورمان در چارچوب مسابقات جام استانکوویج مقابل چین (2 بار)، استرالیا و اسلوونی شکست خورد و در رده آخر جدول ردهبندی قرار گرفت. این رقابتها روز یکشنبه در "لیوژو" چین به پایان رسید.
