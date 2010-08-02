محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر اهداف سازمان تیم‎های ملی بسکتبال از اعزام تیم ملی به تورنمنت‏های بین‎المللی و انجام دیدارهای دوستانه را تشریح کرد و اظهار داشت: تیم ملی اعزام نمی‎شود که بسکتبال را آموزش دهد که اگر این چنین بود، انتظاری غیر از برد نداشتیم. تیم ملی به تورنمنت‌هایی چون جام استانکوویچ می‎رود تا یاد بگیرد.

وی با اشاره به دیدارهای برگزار شده در رقابت‏های جام استانکوویچ تصریح کرد: اسلوونی یکی از حریفان ما در رقابت‎های قهرمانی جهان است. بازی با این تیم ترس بازیکنان را کم کرد. تیم ملی مغلوب استرالیا شد اما این شکست از چهار پیروزی هم با ارزش‎تر بود چون یاد گرفتند که می‎توان با تیم‎های بزرگ هم جنگید.

رئیس فدراسیون بسکتبال با اذعان به اینکه تیم ملی هر دو دیدار خود مقابل چین را ضعیف برگزار کرد، اعلام کرد که همین باخت‎ها در آینده تاثیر مثبت در تیم خواهد داشت.

مشحون گفت: پیروزی همیشگی در دیدارهای دوستانه می‎توانند دردسرساز هم باشند چون فکر می‎کنیم شرایط همیشه برای این نتیجه فراهم است. اصلا این چه مسابقات تدارکاتی است که در آن فقط پیروزی رقم بخورد؟ باید با تیم‌هایی دیدار تدارکاتی داشت که در آنها شانس شکست بیشتر باشد!

وی به جریان دیدار تیم ملی بسکتبال مقابل چین در روز پایانی مسابقات جام استانکوویچ اشاره کرد و افزود: در دو کوارتر ابتدایی بازی، ایران تیم برتر میدان بود اما در نیمه دوم شرایط به سود حریف تغییر کرد آنهم با اختلاف امتیاز بالا.

مشحون تاکید کرد: اینکه بازیکنان بدانند احتمال چنین تغییراتی در رقابت‎های رسمی هم وجود دارد و اصلا چه شد که این تغییر ایجاد شد، تجربه‎ای است که از همین مسابقات عاید حال بسکتبال شد. برای ما همین کافی است.

رئیس فدراسیون بسکتبال ضمن بیان اینکه پیروزی در دیدارهای دوستانه خوشحالی زیادی ندارد، یادآور شد: از شکست‎ها هم متاثر نمی‏شویم برای ما خوب بازی کردن در چنین میادینی مهمترین رکن است. در عین حال همه باخت‌ها بررسی می شوند تا نتیجه آنها تجربه‏ای برای ملی‏پوشان باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به عملکرد تیم ملی در تورنمنت جام استانکوویچ نمره منفی تعلق می‎گیرد؟ اظهار داشت: نه؛ کارشناسان واقعی چنین نمره‏ای نمی‏دهند چون اصلا برای برد نرفته بودیم. برای ما بازی‏های آسیایی و پیروزی در این بازی‎ها مهم است. حتی مسابقات جهانی هم به این اندازه مهم نیست.

* غیبت حامد حدادی و حامد آفاق تا چه اندازه در شکست‏های تیم ملی در مسابقات جام استانکوویچ تاثیرگذار بود؟

مشحون در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: خیلی زیاد چون غیبت این دو 40 درصد توانایی‎های تیم را کم کرده بود. حدادی و آفاق در کنار صمد نیکخواه بهرامی، مهدی کامرانی و اوشین ساهاکیان ترکیب اصلی تیم ملی را تشکیل می‏دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال کشورمان در چارچوب مسابقات جام استانکوویج مقابل چین (2 بار)، استرالیا و اسلوونی شکست خورد و در رده آخر جدول رده‌بندی قرار گرفت. این رقابت‎ها روز یکشنبه در "لیوژو" چین به پایان رسید.