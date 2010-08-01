ناری: این تیم پتانسیل موفقیت در مسابقات جهانی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نقی ناری پس از دیدار امروز یکشنبه تیم هندبال جوانان مقابل امارات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از تمام اعضای کادر فنی و بازیکنان تشکر می‎کنم که توانستیم برای دومین بار با کمک آنها به رقابت‏های جهانی صعود کنیم.

وی ادامه داد: البته بازیکنانی که دراختیار داریم، ثمره کار تمام مربیان کشوربودند و ما تنها آنها را برای این مسابقات حفظ کردیم.

سرمربی تیم هندبال جوانان در مورد حضور در مسابقات قهرمانی جهان تصریح کرد: اگر این کادر برای رقابت‎های جهانی باقی بماند باید کار خود را از پایان ماه مبارک رمضان آغاز کند. چرا که این تیم پتانسیل جهانی شدن را ندارد. تمرینات ما تنها برای20 روز انجام شد.

ناری تاکید کرد: در صورتی که در تیم بمانم باید طی چند ماه با بررسی بازیکنان نوجوان و جوان استان‎ها، مستعدترین آنها را برای عضویت در تیم انتخاب کنم.

وی همچنین با اشاره به دیدار امروز تیم هندبال جوانان مقابل امارات اظهارداشت: بازی سختی بود. اما به هدفمان که همان جهانی شدن بود، رسیدیم. از قبل به بازیکنانمان تاکید کرده بودم که به 13 گل زده در دور مقدماتی برابر امارات دلخوش نکنند و آنها این حرف مرا گوش کردند.

سرمربی تیم هندبال جوانان در مورد کاهش یکباره اختلاف امتیاز بازی در نیمه دوم گفت: هدف این بود که در همان نیمه نخست با اختلاف امتیاز بالا، بازی را برای خود تمام شده حساب کنیم. البته برایمان فرق نداشت که با چند گل سهمیه جهانی به دست آوریم.

ناری در پاسخ به این سوال که آیا در صورت زودتر آغاز شدن اردوها تیم ایران می‎توانست نتیجه بهتری بگیرد، تاکید کرد: اگر اردوها زودتر و با نفراتی که خودمان انتخاب کرده بودیم، راهی مسابقات می‎شد می‎توانستیم نتیجه بهتری بگیریم.

وی همچنین از قضاوت بازی‎ها انتفاد کرد و گفت: کنفدراسیون هندبال آسیا باید از نظر کمیت و کیفیت فکری به حال داوری هندبال در مسابقات آسیایی داشته باشد.