عملکرد بازیکنان ژاپن در مقابل کره جنوبی رضایت بخش بود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ماساهیرو می نامی در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور تیم ملی ب والیبال کشور ژاپن در این دور از رقابتها، افزود: عملکرد بازکنان تیم ب ژاپن در مقابل تیم اصلی کره جنوبی که با آمادگی کامل در این رقابتها حاضر شده اند، قابل قبول و رضایت بخش است.

وی با یادآوری رویارویی ایران و ژاپن در مسابقه فینال اولین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا در کشور مالزی، ادامه داد: امیدواریم تیم ملی ایران را در این دور از رقابتها شکست دهیم.

سرپرست تیم ملی ژاپن سطح مسابقات را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: میزبانی ارومیه با دریاچه زیبایش نیز مورد توجه تیمها قرار گرفته است.

تیم ملی ژاپن روز گذشته در مقابل حریف خود کره جنوبی با نتیجه دو بر سه شکست خورد و امروز به مصاف قزاقستان و روز سه شنبه 12 مرداد ماه سال جاری ساعت 10 صبح با تیم استرالیا دیدار خواهد کرد.

تیم ملی والیبال ژاپن در گروه ب دومین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا با تیم های کره جنوبی، استرالیا و قزاقستان همگروه است.

دومین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا با حضور هشت تیم برتر آسیا به مدت شش روز در سالن شش هزار نفری ارومیه از امروز تا 16 مردادماه برگزار می شود.