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۱۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

ایران قهرمان مسابقات بین المللی کشتی جام موحد و حبیبی شد

ایران قهرمان مسابقات بین المللی کشتی جام موحد و حبیبی شد

ساری - خبرگزاری مهر: تیم ایران با کسب 68 امتیاز قهرمان نخستین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام امامعلی حبیبی و عبدالله موحد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، در پایان این رقابتها که به مدت دو روز در سالن ورزشی جهان پهلوان امامعلی حبیبی قائم شهر برگزار شد، تیم ایران با کسب 6 مدال طلا، دو مدال نقره و 11 مدال برنز به مقام قهرمانی دست یافت.

روسیه با  40 امتیاز دوم شد و آمریکا 36 امتیازدر مکان سوم این جام قرار گرفت.
 
در این رقابت ها تیم های گرجستان 20 امتیاز، بلاروس با 16 امتیاز، بلغارستان با10 امتیاز، آذربایجان با 10 امتیاز، قزاقستان  با چهار امتیاز، ارمنستان با سه امتیاز و تاجیکستان یک امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند.
کد مطلب 1126735

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